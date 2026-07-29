Av yasağına rağmen tezgâhlar boş kalmadı: Yazın gözdesi belli oldu

"Yazın favori balığı istavritle sardalya"

Yaz aylarında en çok öne çıkan balıkların sardalya ile istavrit olduğunu söyleyen Bineklioğlu, "Şu anda yazın favori balıkları istavrit ile sardalya. Çünkü sardalyanın en lezzetli ve en yağlı dönemine girdik. Her geçen gün daha da yağlanıyor. Sardalya, Omega-3 ve kalsiyum açısından oldukça zengin bir balık. İnsanlar somondan ve farklı balıklardan söz ediyor ancak kalsiyumun en yüksek olduğu balık sardalyadır. Bütün literatüre bakın; sardalya kadar yüksek Omega-3 ve kalsiyuma sahip balık yoktur" diye konuştu.