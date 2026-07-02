Avrupa turu yaparak para kazanacak eleman aranıyor

Avrupa Birliği içinde seyahat edebilmek gerekiyor



Adayın iki ay boyunca bavulla yaşamaya hazır olması bekleniyor. İkinci bir dil bilmek ise başvuruda avantaj sağlayacak.

Şirketin aradığı profil net bir sosyal dayanıklılık gerektiriyor. Her şehir yeni insanlar, yeni aksanlar ve farklı sosyal kodlar getirecek. Global Charisma Scout, tüm bu değişimleri karşılaştırmalı biçimde gözlemleyecek.

İlan, klasik ofis düzeninin dışına çıkan iş modellerini de hatırlatıyor. Dijital platformlar, marka araştırmasını artık sokak deneyimiyle birleştirebiliyor. Sosyal beceriler, bazı şirketler için ölçülebilir veri alanına dönüşüyor.