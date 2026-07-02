Avrupa turu yaparak para kazanacak eleman aranıyor
RiseGuide, yabancılarla sohbet ederek Avrupa şehirlerini değerlendirecek Küresel Karizma Gözlemcisi arıyor. Sekiz haftalık görev, 3 bin dolar maaş, seyahat giderleri ve sosyal etkileşim odaklı saha gözlemini de kapsıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa sokaklarında yabancılarla sohbet etmek iş olabilir mi?
Kimi insanlar için hayal iş, tropik bir adada kitap satmaktır. Kimi için İrlanda’da foklar ve turistlerle çevrili özel bir adaya bakmaktır. Bazıları ise otel oda servislerini denetleyen kişi olmayı daha cazip bulabilir.
RiseGuide adlı kişisel gelişim uygulaması, benzer bir ilgi uyandıran yeni bir rol açtı. Şirket, Global Charisma Scout adlı pozisyon için aday arıyor. Görev, Avrupa şehirlerinde yabancılarla konuşmayı ve sosyal etkileşimleri kayda geçirmeyi içeriyor.
Aday, sekiz hafta boyunca Avrupa’da seyahat edecek. RiseGuide, Global Charisma Scout rolü için ayda 3 bin dolar ödeme yapacak. Tutar, yaklaşık 2 bin 630 Euro seviyesine denk geliyor.
Global Charisma Scout neyi ölçecek
İlanın merkezinde basit görünen zor bir soru var. Avrupa’da bir yabancıyla sohbet başlatmak nerede daha kolaydır?
Global Charisma Scout, bu soruya şehir şehir yanıt arayacak. Aday, gittiği yerlerde insanlarla konuşacak. Ardından her şehri üç ana ölçüte göre değerlendirecek.
Değerlendirme başlıkları sıcaklık, konuşkanlık ve yaklaşılabilirlik olacak. RiseGuide, elde edilen notları European Charisma Index için kullanmayı planlıyor. Endeks, kıtadaki sohbet başlatma kolaylığını karşılaştıracak.
Şirket, adaydan saha gözlemleri bekliyor. Görev yalnızca gezmeyi kapsamıyor. Her temasın düzenli biçimde kayda alınması gerekiyor.
Sekiz haftalık rota da netleşmiş görünüyor. Liste Roma, Barselona, Lizbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam ve Berlin şehirlerini kapsıyor.
Turistik bir gezi mi, yoksa sosyal davranış araştırması mı? Global Charisma Scout rolü tam olarak bu çizgide duruyor.
Şirket, adaydan saha gözlemleri bekliyor. Görev yalnızca gezmeyi kapsamıyor. Her temasın düzenli biçimde kayda alınması gerekiyor.
Sekiz haftalık rota da netleşmiş görünüyor. Liste Roma, Barselona, Lizbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam ve Berlin şehirlerini kapsıyor.
Turistik bir gezi mi, yoksa sosyal davranış araştırması mı? Global Charisma Scout rolü tam olarak bu çizgide duruyor.
Avrupa şehirleri sohbet testine girecek
RiseGuide, seyahat masraflarını da üstlenecek. Şirket, uçuş, otel ve deneyim giderlerini karşılayacak. Böylece Global Charisma Scout, rotadaki kentlere iş kapsamında gidecek.
Pozisyonun şartları akademik bir uzmanlık istemiyor. Adayın enerjik, dışa dönük ve bağımsız olması bekleniyor. İnsanlarla iletişim kurmayı sevmesi de temel koşullar arasında yer alıyor.
Avrupa Birliği içinde seyahat edebilmek gerekiyor
Adayın iki ay boyunca bavulla yaşamaya hazır olması bekleniyor. İkinci bir dil bilmek ise başvuruda avantaj sağlayacak.
Şirketin aradığı profil net bir sosyal dayanıklılık gerektiriyor. Her şehir yeni insanlar, yeni aksanlar ve farklı sosyal kodlar getirecek. Global Charisma Scout, tüm bu değişimleri karşılaştırmalı biçimde gözlemleyecek.
İlan, klasik ofis düzeninin dışına çıkan iş modellerini de hatırlatıyor. Dijital platformlar, marka araştırmasını artık sokak deneyimiyle birleştirebiliyor. Sosyal beceriler, bazı şirketler için ölçülebilir veri alanına dönüşüyor.
Başvuru süreci video ile ilerleyecek
RiseGuide, başvuru sürecinde yalnızca özgeçmiş istemiyor. Adayların üç ile dört dakika arasında video göndermesi gerekiyor. Video, neden iyi bir Global Charisma Scout olunacağını anlatmalı.
Başvuru formu, herkese açık sosyal medya hesaplarını da soruyor. Instagram veya TikTok profilleri buna örnek gösteriliyor. Şirket, adayın iletişim tarzını bu kanallardan da görmek istiyor.
Klasik iş başvurularında özgeçmiş çoğu zaman merkezde durur. Burada kamera karşısındaki anlatım da önem kazanıyor. Çünkü rol, yabancılarla hızlı temas kurmayı gerektiriyor.
Global Charisma Scout ilanı, iş piyasasında deneyim odaklı rollerin arttığını gösteriyor. Maaş, seyahat ve sosyal temas aynı pakette birleşiyor. Ancak rolün cazibesi, görev yükünü ortadan kaldırmıyor.
İki ay boyunca şehir değiştirmek kolay olmayacak. Sürekli yeni insanlarla konuşmak da herkes için uygun görünmüyor. Yine de sosyal etkileşimi seven adaylar için ilan dikkat çekiyor.
Avrupa sokakları bu kez yalnızca gezi rotası olmayacak. RiseGuide, Global Charisma Scout aracılığıyla sohbetin coğrafyasını ölçmeye çalışacak. Sonuçlar, kıtanın hangi şehirlerinde yabancılarla konuşmanın daha kolay görüldüğünü ortaya koyacak.