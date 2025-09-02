Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman? Bahar yeni sezon hangi tarihte başlayacak?
Show TV'de salı günleri ekrana gelen Bahar dizisi için izleyiciler heyecanla bekliyor. Bugün yayın günü olması sebebiyle aramalar hızlanmış durumda... Diziyi ilgiyle izleyenler "Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Ekranların sevilen dizisi Bahar, sürükleyici hikayesiyle her hafta izleyicileri ekran başına çekiyor. Dizi 3 y önce sezon finali yaparken dizi sezonunun açılmasıyla birlikte "Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman" sorusu artıyor.
Bahar ne zaman başlayacak?
Bahar dizisinin çekimleri geçen gün başlarken yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Kanaldan yapılan açıklamada "Bahar yeni sezonuyla yakında Show TV’de" denildi. Dizinin 16 Eylül Salı günnü ekrana gelmesi bekleniyor.
