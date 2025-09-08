Bahar yeni bölüm ne zaman? Bahar dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Bahar, üç aylık bir aranın ardından izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yepyeni hikayelerle seyirci karşısına çıkacak olan dizinin yayın tarihi araştırılıyor. En çok yöneltilen soru "Bahar yeni bölüm ne zaman" şeklinde...
Salı akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Bahar, seyirci karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Çekimler başladı, yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Yepyeni gelişmelerin ve sürprizlerin olacağı dizi için heyecan dorukta. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman?
Bahar ne zaman başlayacak?
Bahar dizisinin çekimleri geçen gün başlarken yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Kanaldan yapılan açıklamada "Bahar yeni sezonuyla yakında Show TV’de" denildi. Dizinin 16 Eylül Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.