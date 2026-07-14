Bilecik'in ünlü kavunu tezgâha çıkıyor: Üretici bu yıl 30-40 TL fiyat bekliyor

"Geçen yıl fiyatlar kötüydü, bu yıl umutluyuz"

Medetli köyünde kavun üreticiliği yapan Gürcan İlhan, Medetli kavunun hasadına başladıklarını anlatarak, "Doğduğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Zamana göre değişiyor. Önceden salma sulama yapıyorduk, arazi az oluyordu. 10 dönüm yapıyorsak şimdi damlama sulama sisteminin kolaylığı var. 30 dönüm, 40 dönüm karpuzla birlikte daha çok üretiyoruz. Fiyatlar geçen yıl zaten kötüydü,15 TL bandındaydı. Bu sene inşallah 30-40 TL lira civarında olmasını bekliyoruz. Şu anda daha tam olarak başlamadığı için fiyatlar için bir şey diyemiyoruz" dedi.