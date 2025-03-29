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BİM 1-4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 1-4 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 1-4 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de katlanabilir elektrikli bisikletten şarjlı kablosuz süpürgeye, mutfak robotundan miksere, dikey buharlı ütüden nevresim setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; masa örtüsü, tava, tencere, mutfak gereçleri, oyuncak ve pek çok gıda ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 1-4 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 1-4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 1

BİM 1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Sinangil Tam Buğday Un 1 kg 29,50 TL

- Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g 189 TL

- Tada Mısır Konservesi 400 g 15 TL

- Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL

- Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L 104,50 TL

- Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 102,50 TL

- Efsane Baldo Pirinç 5000 g 330 TL

- Saban Nohut 2,5 kg 125 TL

- Zeytino Siyah Zeytin 351-410Adet/Kg 1000 g 119 TL

- Tukaş Kalamata Usülü Kırma Yeşil Zeytin 1000 g 129 TL

- Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g 49,50 TL

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BİM 1-4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 2

BİM 1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 99 TL 16'lı 99 TL

- Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı 69 TL

- Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL

- Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 29,50 TL

- Orkid Hijyenik Ped Gece 99 TL

- Orkid Hijyenik Ped Normal 99 TL

- Golden Rose Stick Allık 179 TL

- Dudak Yağı 149 TL

- Rexona Deodorant 200 ml 125 TL

- Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 L 158,50 TL

- Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 7,5 kg 299 TL

- ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 105 TL

- Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL

- Protex Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı 39 TL

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BİM 1-4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 3

BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kedi Taşıma Çantası 749 TL

- Kedi Tırmalama Direği 199 TL

- Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL

- Kedi Tırnak Makası 49 TL

- Kedi Kumu Küreği 15 TL

- Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL

- İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL

- Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL

- Pet Su Sebili 699 TL

- Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL

- Katlanabilir Mama Kabı 89 TL

- Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 149 TL

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BİM 1-4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 4

BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- TCL 43 İnç Full HD Android Smart TV 12.490 TL

- Altus 40 İnç Full HD Uydu Alıcılı Led TV 7.290 TL

- TCL 32 İnç Full HD Android Smart TV 7.990 TL

- Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.290 TL

- USB Bellek 64 GB 199 TL

- OMIX X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

- Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL

- Wireless Mikrofon 429 TL

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