BİM 1-4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 1-4 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 1-4 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de katlanabilir elektrikli bisikletten şarjlı kablosuz süpürgeye, mutfak robotundan miksere, dikey buharlı ütüden nevresim setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; masa örtüsü, tava, tencere, mutfak gereçleri, oyuncak ve pek çok gıda ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 1-4 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sinangil Tam Buğday Un 1 kg 29,50 TL
- Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g 189 TL
- Tada Mısır Konservesi 400 g 15 TL
- Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL
- Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L 104,50 TL
- Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 102,50 TL
- Efsane Baldo Pirinç 5000 g 330 TL
- Saban Nohut 2,5 kg 125 TL
- Zeytino Siyah Zeytin 351-410Adet/Kg 1000 g 119 TL
- Tukaş Kalamata Usülü Kırma Yeşil Zeytin 1000 g 129 TL
- Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g 49,50 TL
BİM 1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 99 TL 16'lı 99 TL
- Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı 69 TL
- Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL
- Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 29,50 TL
- Orkid Hijyenik Ped Gece 99 TL
- Orkid Hijyenik Ped Normal 99 TL
- Golden Rose Stick Allık 179 TL
- Dudak Yağı 149 TL
- Rexona Deodorant 200 ml 125 TL
- Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 L 158,50 TL
- Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 7,5 kg 299 TL
- ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 105 TL
- Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL
- Protex Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı 39 TL
BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kedi Taşıma Çantası 749 TL
- Kedi Tırmalama Direği 199 TL
- Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL
- Kedi Tırnak Makası 49 TL
- Kedi Kumu Küreği 15 TL
- Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL
- İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL
- Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL
- Pet Su Sebili 699 TL
- Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL
- Katlanabilir Mama Kabı 89 TL
- Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 149 TL
BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 43 İnç Full HD Android Smart TV 12.490 TL
- Altus 40 İnç Full HD Uydu Alıcılı Led TV 7.290 TL
- TCL 32 İnç Full HD Android Smart TV 7.990 TL
- Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.290 TL
- USB Bellek 64 GB 199 TL
- OMIX X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL
- Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL
- Wireless Mikrofon 429 TL