BİM 1-4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e aksiyon kamerası geliyor!
1-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak BİM aktüel kataloğunda teknolojiden ev eşyasına, mutfak ürünlerinden yazlık tekstile kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Aksiyon kamerası, televizyon, çay makinesi, aşure tenceresi, dikey süpürge, soğutucu fan, deniz şortu ve lotus koltuk gibi dikkat çeken ürünler bu tarihlerde BİM raflarında cazip fiyatlarla satışa sunulacak.
BİM’in 1-4 Temmuz 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalogda teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden yazlık giyim ve mobilya seçeneklerine kadar birçok ürün dikkat çekiyor.
İşte BİM 1-4 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu..
BİM 1 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 199 TL
- Aytaç Piliç Sucuk 79 TL
- Şenpiliç Piliç Çıtır Lokum Bonfile 85 TL
- Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 87.50 TL
- Pınar Açık Büfe Hindi Salam 9.75 TL
- Maret Dana Macar Salam 19.50 TL
- Ramiz Dana Sucuk Köfte 500 gr 299 TL
- Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 23750 TL
BİM 1 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32.50 TL
- Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 279 TL
- Ülker All Star Mini Çikolatalı Bar Çeşitleri 99 TL
- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 Litre 39.50 TL
- Dimes Portakallı İçecek 1 Litre 39.50 TL
BİM 1 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Molfix Bebek Bezi 325 TL
- Ritmo Tuvalet Kağıdı 179 TL
- Ritmo Kağıt Havlu 119 TL
- Omo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 kg 395 TL
- Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Argan Özü 5 Litre 179 TL
- Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 139 TL
- Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 69 TL
- Fax Sıvı Sabun 1500 ml 42,50 TL