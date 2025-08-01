BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e portatif klima geliyor!
Merakla beklenen BİM 1 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı. Bugün BİM'de televizyon, mini ütü, el mikseri, çay makinesi, mutfak gereçleri, portatif klima, süpürge, akülü Range Rover gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Peki, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla BİM'de başka hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM 1 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 43" Full HD QLED Android Tv 12.450 TL
- Altus Mini Ütü 890 TL
- Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.190 TL
- Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi 990 TL
- El Mikseri 990 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL
- Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL
- 2 Katlı Tekerlekli Organizer 129 TL
- Bas Aç Çöp Kovası 209 TL
- Mandal Çeşitleri 20'li 35 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL
- Çiğ Köfte Tepsisi 169 TL
- Yuvarlak Metal Tepsi 65 TL
- Kaydırmaz Kesim Panosu 55 TL
- Melamin Tepsi 59 TL
- Krom Sini 279 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- El Havlusu 39 TL
- Yüz Havlusu 85 TL
- Büyük Beden Ev Elbisesi 219 TL
- Kadın Bluz 199 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Akülü Renegade ATV 25.990 TL
- Akülü Chevrolet Camaro 20.000 TL
- Akülü Range Rover 20.000 TL
- Akülü Volvo Kepçe 32.500 TL
- Fenerli Kitap Bul Bakalım 199 TL