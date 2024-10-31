BİM 1 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim markette bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler...
BİM market yarın (1 Kasım 2024) satışa çıkacak ürünlerinin yer aldığı BİM AKTÜEL KATALOĞU yayınladı. “BİM’de bu hafta neler var” sorusu başta Google olmak üzere arama motorlarında aratılıyor. Bu hafta BİM'deki ürünler arasında Toz Torbasız Süpürge, Sütlü Türk Kahvesi Makinesi, TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV dikkat çekiyor. İşte 1 Kasım 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu...
1 KASIM CUMA BİM KATALOĞU
* Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
* TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL
* Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
* Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
* Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL
* Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL
* Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL
* Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL
* TWS Kulaklık Küpe Model 349 TL
* APP'li Gece Lambası 639 TL
* Mutfak Tartısı 219 TL
* Şarjlı Su Pompası 139 TL
1 KASIM CUMA BİM KATALOĞU
* 2’li Tava Seti ~24+28 cm 399 TL
* Karnıyarık Tencere ~32 cm 439 TL
* Kulplu Balık Tepsisi 339 TL
* Çelik Çaydanlık 799 TL
* Düdüklü Tencere 749 TL
* Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL
* Çelik Termos ~480 ml 249 TL
* Mottolu Cam Kupa ~250 cc 39,50 TL
* 7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL
* Derin Kase ~200 cc 6'lı 109 TL
* Derin Kase ~2010 cc 99 TL
* Lal Çay Bardağı ~170 cc 6'lı 99 TL
* Tava Koruma Aparatı 19,50 TL
1 KASIM CUMA BİM KATALOĞU
* Borosilikat Gravürlü Cezve ~350 cc 139 TL
* Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 139 TL
* Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 249 TL
* Cam 6’lı Kahve Yanı Bardağı ~160 cc 79 TL
* Saklama Kutusu ~7,5 L 55 TL
* Saklama Kutusu ~1,5 L 27,50 TL
* Kristal Çay Kutusu 99 TL
* Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL
* Motivasyon Matarası ~2 L 229 TL
* Çatal Kaşıklı Saklama Kabı Çeşitleri 69 TL
* Melamin Salata Tabağı ~18 cm 45 TL
* Ahşap Görünümlü Banyo Seti 289 TL
1 KASIM CUMA BİM KATALOĞU
* Mega Kutulu Hurç ~60x40x30 cm 109 TL
* Baza Kutulu Hurç ~50x40x19 cm 99 TL
* Raf Organizer ~30x30x30 cm 69 TL
* Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici ~31x30x22 cm 99 TL
* Vakumlu Hurç 109 TL
* Mini Hurç ~45x40x30 cm 39,50 TL
* Maxi Hurç ~45x70x40 cm 55 TL
* Çantalı Vakumlu Hurç XXL ~50x65x25 cm 99 TL
* İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç ~45x40x30 cm 49,50 TL
* Akordion Mini ~12x11x41 cm 28,50 TL
* 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici ~30x25x12 cm 34,50 TL