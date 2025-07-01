BİM 1 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e güneş kremi geliyor!
BİM’in 1 Temmuz 2025 kataloğunda şarküteri ve süt ürünlerinden soğuk kahve çeşitlerine, atıştırmalıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kalemde indirim uygulanacak. Bebek bezi, tuvalet kâğıdı, yumuşatıcı ve güneş kremi gibi ürünler de kampanya listesinde yer alıyor.
BİM’in 1 Temmuz 2025 kataloğunda, şarküteri ve süt ürünlerinden soğuk kahve çeşitlerine, atıştırmalıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün indirime giriyor.
Bebek bezi, tuvalet kâğıdı, toz deterjan, yüzey temizlik havlusu, katı sabun, yumuşatıcı ve güneş kremi de bu haftaki kampanyada yer alıyor.
İşte BİM 1 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 1 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 199 TL
- Aytaç Piliç Sucuk 79 TL
- Şenpiliç Piliç Çıtır Lokum Bonfile 85 TL
- Banvit Piliç Kokteyl Sosis 87.50 TL
- Cebeci Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 197.50 TL
- Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 99.50 TL
BİM 1 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32.50 TL
- Keyifçe Kavrulmuş Badem 300 gr 149 TL
- Fellas Kuruyemiş Bar Kırmızı Meyveli 74.50 TL
- Potamya Baklagil Cipsi 29.50 TL
- Eti Gong Mısır Patlağı 22.50 TL
- Dimes Portakallı İçecek 1 Litre 39.50 TL
BİM 1 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Molfix Bebek Bezi 325 TL
- Ritmo Tuvalet Kağıdı 179 TL
- Ritmo Kağıt Havlu 119 TL
- Omo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 kg 395 TL
- Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Argan Özü 5 Litre 179 TL
- Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 139 TL
- Fax Sıvı Sabun 1500 ml 42.50 TL
- Ecco Yeşil Dünya Kraft Havlu Peçete 29.50 TL
- Loreal Paris Güneş Koruyucu Yüz Kremi 350 TL
- We Mara Renkli Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Spf 245 TL
- We Mara Güneş Koruyucu Makyaj Bazı 50 Spf 229 TL