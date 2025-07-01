BİM’in 1 Temmuz 2025 kataloğunda, şarküteri ve süt ürünlerinden soğuk kahve çeşitlerine, atıştırmalıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün indirime giriyor.

Bebek bezi, tuvalet kâğıdı, toz deterjan, yüzey temizlik havlusu, katı sabun, yumuşatıcı ve güneş kremi de bu haftaki kampanyada yer alıyor.

İşte BİM 1 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...