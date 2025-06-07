BİM 10-13 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e portatif klima geliyor!
BİM 10-13 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Portatif klima, mini buzdolabı, buz makinesi, yüksek hızlı hava üfleyici, motosiklet sırt çantası ve kameralı intercom sistemi gibi birçok dikkat çeken ürün, bu tarihler arasında indirimli fiyatlarla satışta olacak.
BİM, 10-13 Haziran 2025 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.
Katalogda cam set üstü ocak, elektrikli süpürge, mutfak gereçleri, otomatik katlanabilir çocuk çadırı, çekmeceli dolap, gölgelikli salıncak, erkek kısa kol gömlek gibi ürünler indirimli fiyatlarla yer aldı.
İşte 10-13 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu...
BİM 10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 99 TL
- Duru Şamğuan 700 ml 59 TL
- Dev Kağıt Havlu 89 TL
BİM 10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Karışık Tropik Meyve Aromali İçeçek 1 L 22,50 TL
- Simbat Tuzlu Yer Fıstığı 64,50 TL
- Çözünebilir Detox Hindibağ Kahvesi 149 TL
BİM 10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Banvit Piliç Bonfile 1000 G 149 TL
- Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 259 TL
- Dana Kangal Sucuk 199 TL