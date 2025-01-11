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BİM 10-13 OCAK AKTÜEL KATALOĞU: Hangi yeni ürünler satışta? Hangi ürünler indirimli?

BİM'in merakla beklenen aktüel kataloğu belli oldu. 10-13 Ocak tarihlerinde BİM'de hangi yeni ürünlerin raflardaki yerini alacağı, hangi ürünlerin indirimli olacağı merak ediliyordu. 10-13 Ocak tarihlerinde BİM'de balık tutmayı sevenler için birçok ürün satışa çıktı. Balıkçı çizmesinden olta misinasına, balıkçı makasından olta ucu ışığına birçok ürün raflardaki yerini aldı. Ayrıca televizyondan hobi ürünlerine, havludan monta pek çok çeşitli ürün satışa sunuldu. İşte 11-13 Ocak tarihlerinde BİM'de satışa sunulan yeni ve indirimli ürünlerin tam listesi...

BİM AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV: 14,490 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 11,490 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8,650 TL

Inox Grill Tost Makinesi: 1,575 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı: 349 TL

Çift Yönlü Isıtıcı: 899 TL

Fanlı Isıtıcı: 549 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3,290 TL

Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL

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BİM AKTÜEL KATALOĞU

6'lı Cam Espresso Bardağı: 79 TL

6'lı Cam Kupa: 129 TL

3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi: 99 TL

Kare Saklama Kabı 3,6 L: 59 TL

Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc: 179 TL

Bitki Çayı / Kahve Demliği: 289 TL

Sarımsak Ezici: 35 TL

Kronos Derin Kase: 119 TL

Kronos Kase/Çerezlik 3'lü: 119 TL

4'lü Kronos Pasta Tabak Seti: 239 TL

Kronos Çay Tabağı Seti 6'lı: 199 TL

Stormax Organizer Kutu 16 L: 189 TL

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BİM AKTÜEL KATALOĞU

Işıldak: 139 TL

Balıkçı Makası: 49 TL

Balıkçı Çanta ~ 51x27x26: 349 TL

Balık Kavrama Aparatı: 69 TL

Balıkçı Pense: 129 TL

Olta Ucu Işığı: 65 TL

Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm: 89 TL

Balıkçı Çizme: 299 TL

Olta Misinası ~200 m: 129 TL

Yağmurluk. 289 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak: 89 TL

Su İticili Kar Eldiveni: 139 TL

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BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tuval ~ 30x40 cm: 84,50 TL

Keçeden Oyuncak Yapım Kiti: 39,50 TL

Punch Nakış Kiti: 189 TL

Puzzle Yapıştırıcı ~250 ml: 42,50 TL

Fırça Seti: 45 TL

Akrilik Boya Seti ~6x22 ml: 44,50 TL

Softie Amigurumi Kiti: 109 TL

Punch Nakışı Çanta Kiti: 229 TL

Nakış Kasnağı Seti 2'li: 74,50 TL

3’lü Yumak Atlas: 89 TL

3’lü Yumak Dora: 89 TL

Çıtçıt Pensesi Seti: 379 TL

Örgü Makinesi: 2.799 TL

Sıcak Tutkal Tabancası: 199 TL

Hobi Pens Seti: 299 TL

Plastik Renkli Çıtçıtlar: 169 TL

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