BİM 10-13 OCAK AKTÜEL KATALOĞU: Hangi yeni ürünler satışta? Hangi ürünler indirimli?
BİM'in merakla beklenen aktüel kataloğu belli oldu. 10-13 Ocak tarihlerinde BİM'de hangi yeni ürünlerin raflardaki yerini alacağı, hangi ürünlerin indirimli olacağı merak ediliyordu. 10-13 Ocak tarihlerinde BİM'de balık tutmayı sevenler için birçok ürün satışa çıktı. Balıkçı çizmesinden olta misinasına, balıkçı makasından olta ucu ışığına birçok ürün raflardaki yerini aldı. Ayrıca televizyondan hobi ürünlerine, havludan monta pek çok çeşitli ürün satışa sunuldu. İşte 11-13 Ocak tarihlerinde BİM'de satışa sunulan yeni ve indirimli ürünlerin tam listesi...
BİM AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV: 14,490 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 11,490 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8,650 TL
Inox Grill Tost Makinesi: 1,575 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı: 349 TL
Çift Yönlü Isıtıcı: 899 TL
Fanlı Isıtıcı: 549 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3,290 TL
Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU
6'lı Cam Espresso Bardağı: 79 TL
6'lı Cam Kupa: 129 TL
3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi: 99 TL
Kare Saklama Kabı 3,6 L: 59 TL
Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc: 179 TL
Bitki Çayı / Kahve Demliği: 289 TL
Sarımsak Ezici: 35 TL
Kronos Derin Kase: 119 TL
Kronos Kase/Çerezlik 3'lü: 119 TL
4'lü Kronos Pasta Tabak Seti: 239 TL
Kronos Çay Tabağı Seti 6'lı: 199 TL
Stormax Organizer Kutu 16 L: 189 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU
Işıldak: 139 TL
Balıkçı Makası: 49 TL
Balıkçı Çanta ~ 51x27x26: 349 TL
Balık Kavrama Aparatı: 69 TL
Balıkçı Pense: 129 TL
Olta Ucu Işığı: 65 TL
Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm: 89 TL
Balıkçı Çizme: 299 TL
Olta Misinası ~200 m: 129 TL
Yağmurluk. 289 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak: 89 TL
Su İticili Kar Eldiveni: 139 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU
Tuval ~ 30x40 cm: 84,50 TL
Keçeden Oyuncak Yapım Kiti: 39,50 TL
Punch Nakış Kiti: 189 TL
Puzzle Yapıştırıcı ~250 ml: 42,50 TL
Fırça Seti: 45 TL
Akrilik Boya Seti ~6x22 ml: 44,50 TL
Softie Amigurumi Kiti: 109 TL
Punch Nakışı Çanta Kiti: 229 TL
Nakış Kasnağı Seti 2'li: 74,50 TL
3’lü Yumak Atlas: 89 TL
3’lü Yumak Dora: 89 TL
Çıtçıt Pensesi Seti: 379 TL
Örgü Makinesi: 2.799 TL
Sıcak Tutkal Tabancası: 199 TL
Hobi Pens Seti: 299 TL
Plastik Renkli Çıtçıtlar: 169 TL