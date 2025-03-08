BİM 11-14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e çapa makinesi geliyor!
Merakla beklenen 11-14 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 11-14 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de çapa makinesinden katlanabilir bisiklete, çelik termostan ısıtıcıya, ev yenileme ürünlerinden silikon tabancasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; televizyon, mutfak gereçleri, gıda ürünleri, çarşaf, pijama takımı, sineklik, çok amaçlı dolap, oyuncak gibi ürünlerde de indirim var. İşte 11-14 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...
BİM 11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
- Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL
- İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL
- Puding Danette İkilim 4x70 g 40 TL
- Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL
- Güney Tereyağı 1000 g 319 TL
- Sek Labne 3x180 g 94,50 TL
- Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79.50 TL
- Banvit Piliç Baget 1000 g 79.90 TL
BİM 11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL
- Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL
- Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL
- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL
- Corny Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL
- Tchibo Filtre Kahve Gold Selection 250 g 119 TL
- Simbat Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 64,50 TL
- Hazarbey Dut Kurusu 150 gr 49,50 TL
- Meray Tuzlu Leblebi 160 gr 24,50 TL
- Doğuş Karadeniz Bergamot Aromalı Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL
BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kaan Çapa Makinesi 19.999 TL
BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL
- Polisaj Makinesi 3.190 TL
- Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL
- Akülü Vidalama Seti 1.150 TL
- Darbeli Matkap 999 TL
- Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL
- Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL
- Avuç Taşlama Makinesi 999 TL
- Dekupaj Testere 999 TL