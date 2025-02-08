BİM 11-14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMDA: BİM'e Full Otomatik Kahve Makinesi geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 11-14 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 11-14 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'e full otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, elektrikli güveçten su arıtma cihazına, koşu bandından mekik sehpasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Bunların yanında; benzinli jeneratör, taşınabilir güç istasyonu, led yüz maskesi, ısıtmalı masaj cihazı, telefon, televizyon, saç şekillendirici, süpürge, mont, mutfak gereçleri gibi ürünlerde de indirim var. İşte 11-14 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'de raflarda yerini alacak ürünler..
BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g 99,50 TL
- Burcu Doğranmış Domates 400 g 15 TL
- İpekköy Salça Çeşitleri 69,75 TL
- Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g 85 TL
- Melis Pancar Turşusu 680 g 37,50 TL
- Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL
- Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L 190 TL
- Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L 185 TL
- Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g 59,50 TL
- Barilla Makarna Çeşitleri 500 g 29,75 TL
BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hotline Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL
- Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 149 TL
- Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 27,50 TL
- Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g 15 TL
- Oylum Wafers Gofret 400 g 36 TL
- Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi %81 350 g 55 TL
- Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL
- Patiswiss Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje 60 g 99 TL
- Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 90 g 64 TL
- Torku Miniki Sütlü Çilekli Nuga Bar 240 g 55 TL
- Eti Karam Antep Fıstıklı Çilekli Bitter Çikolata 60 g 59 TL
- Pastamilan Pasta Keki 59 TL
- Ülker Biskrem Cookie Sütlü Çikolata Kremalı Fındıklı Kurabiye 3x80 g 41.50 TL
- Eti Burçak Çok Tahıllı Şekeri Meyvelerden Bisküvi 50 g 11,50 TL
BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 199 TL
- Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 109 TL
- Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 125 TL
- Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL
- Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml 71,50 TL
- Peros Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 269 TL
- Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 1500 ml 95 TL
- Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L 75 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 189 TL
- Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 79,90 TL
- Flormar Maskara 145 TL
- Flormar Stick Kalem Aydınlatıcı 155 TL
- Naturalove Ledli Çerçeve 249 TL
- Naturalove Takı Askılığı 445 TL
- Naturalove Metal Ayna 209 TL
- Naturalove Mantar Led Abajur 349 TL
BİM 12 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL
- Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL