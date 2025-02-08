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  4. BİM 11-14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMDA: BİM'e Full Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

BİM 11-14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMDA: BİM'e Full Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 11-14 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 11-14 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'e full otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, elektrikli güveçten su arıtma cihazına, koşu bandından mekik sehpasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Bunların yanında; benzinli jeneratör, taşınabilir güç istasyonu, led yüz maskesi, ısıtmalı masaj cihazı, telefon, televizyon, saç şekillendirici, süpürge, mont, mutfak gereçleri gibi ürünlerde de indirim var. İşte 11-14 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'de raflarda yerini alacak ürünler..

BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g 99,50 TL

- Burcu Doğranmış Domates 400 g 15 TL

- İpekköy Salça Çeşitleri 69,75 TL

- Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g 85 TL

- Melis Pancar Turşusu 680 g 37,50 TL

- Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL

- Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L 190 TL

- Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L 185 TL

- Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g 59,50 TL

- Barilla Makarna Çeşitleri 500 g 29,75 TL

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BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Hotline Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL

- Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 149 TL

- Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 27,50 TL

- Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g 15 TL

- Oylum Wafers Gofret 400 g 36 TL

- Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi %81 350 g 55 TL

- Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL

- Patiswiss Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje 60 g 99 TL

- Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 90 g 64 TL

- Torku Miniki Sütlü Çilekli Nuga Bar 240 g 55 TL

- Eti Karam Antep Fıstıklı Çilekli Bitter Çikolata 60 g 59 TL

- Pastamilan Pasta Keki 59 TL

- Ülker Biskrem Cookie Sütlü Çikolata Kremalı Fındıklı Kurabiye 3x80 g 41.50 TL

- Eti Burçak Çok Tahıllı Şekeri Meyvelerden Bisküvi 50 g 11,50 TL

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BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 199 TL

- Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 109 TL

- Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 125 TL

- Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı 159 TL

- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL

- Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml 71,50 TL

- Peros Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 269 TL

- Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 1500 ml 95 TL

- Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L 75 TL

- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 189 TL

- Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 79,90 TL

- Flormar Maskara 145 TL

- Flormar Stick Kalem Aydınlatıcı 155 TL

- Naturalove Ledli Çerçeve 249 TL

- Naturalove Takı Askılığı 445 TL

- Naturalove Metal Ayna 209 TL

- Naturalove Mantar Led Abajur 349 TL

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BİM 12 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL

- Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

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