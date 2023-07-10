BİM 11 - 14 Temmuz 2023 aktüel ürün katoloğu | İşte BİM marketlerde indirimli ve yeni ürünler
İndirim marketi BİM'in 11 - 14 Temmuz tarihlerindeki aktüel ürün katoloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM bu hafta elektrikli bisiklet, televizyon ve cep telefonu satacak...
BİM her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünleri duyurdu. Bu hafta 11 Temmuz ve 14 Temmuz ürünlerinin afişleri paylaşıldı.
BİM 11 Temmuz Salı günü toz deterjan, kaşar peyniri, bulaşık makinesi tableti, bulaşık deterjanı, yoğurt, reçel ve bal gibi ürünleri satışa çıkardı.
BİM 14 Temmuz Cuma günü ise katlanabilir elektrikli bisiklet çeşitleri, cep telefonu, ankastre set ve yağsız fritöz satacak.
BİM'deki katlanabilir elektrilik bisikletle 10 bin 999 liradan 15 999 liraya değişen fiyatlarla satılacak.