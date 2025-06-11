BİM 11 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e sörf tahtası seti geliyor!
BİM 11 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu duyuruldu. 11 Haziran 2025 BİM Aktüel Kataloğu kapsamında bu hafta elektrikli bisikletten çift kişilik yaylı yatağa, masaj ve güzellik cihazından hava püskürtücüye kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
11 Haziran 2025 itibarıyla BİM raflarında, mobil çocuk masasından şişme sörf tahtası setine, kurutma makinesinden buzdolabına kadar birçok farklı ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor.
İşte BİM 11 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 11 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 27,900 TL
- Çif Kişilik Paket Yaylı Yatak 5,999 TL
- Omuz ve Boyun Masaj Cihazı 890 TL
- Güzellik Cihazı Hava Püskürtücü 1,199 TL
BİM 11 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mobil Çocuk Masası 7,999 TL
- Şişme Sörf Tahtası Seti 11,999 TL
- M4 Deniz Scooteri 24,999 TL
- Nofrost Buzdolabı 18,990 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10,990 TL