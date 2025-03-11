BİM 11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: BİM'de hangi ürünler indirime girdi?
Merakla beklenen 11 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 11 Mart 2025 tarihinde BİM'de yoğurttan peynire, sucuktan köfteye, börekten bagete kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çay, filtre kahve, kuruyemiş ve kurabiye çeşitlerinde de indirim var. İşte 11 Mart 2025 tarihinde BİM'de satışa sunulacak indirimli ürünler...
BİM 11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
- Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL
- İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL
- Puding Danette İkilim 4x70 g 40 TL
- Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL
- Güney Tereyağı 1000 g 319 TL
- Sek Labne 3x180 g 94,50 TL
- Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79.50 TL
- Banvit Piliç Baget 1000 g 79.90 TL
BİM 11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL
- Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL
- Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL
- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL
- Corny Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL
- Tchibo Filtre Kahve Gold Selection 250 g 119 TL
- Simbat Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 64,50 TL
- Hazarbey Dut Kurusu 150 gr 49,50 TL
- Meray Tuzlu Leblebi 160 gr 24,50 TL
- Doğuş Karadeniz Bergamot Aromalı Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL