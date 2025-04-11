BİM 11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e robot süpürge geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 11 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 11 Nisan 2025 tarihinde BİM'de katlanabilir elektrikli bisikletten robot süpürgeye, fırından buharlı temizleme makinesine, saç kurutma makinesinden ayak bakım setine kadar birçok ürün indirimi fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; cep telefonu, televizyon, mutfak gereçleri, oyuncak, valiz çeşitleri, temizlik setleri gibi ürünlerde de indirim var. İşte 11 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
- Keysmart Blender Set 1.290 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
- Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
- Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL
- Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge &
- Paspas 6.990 TL
- Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
- Blaupunkt Robot Süpürge S10 Pro 11.990 TL
- Nautica Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
- Range Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL
- Polosmart Ayak Bakım Seti 299 TL
BİM 11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL
- Altus 43' Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 7.995 TL
- Altus 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 5.595 TL
- Polosmart Kablosuz Speaker 299 TL
- Polosmart Işıklı Tripod 249 TL
- Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL
BİM 11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 119 TL
- LAV Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL
- Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 239 TL
- Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 229 TL
- Colorina Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 89 TL
- Colorina Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 119 TL
- Bonera Emaye Tava / Sahan Seti 499 TL
- Bonera Emaye Sunum Tepsisi 159 TL
- Bonera Emaye Tepsi 379 TL
- LAV Kapaklı Sürahi 129 TL
BİM 11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Esnek Saplı Mop 249 TL
- Bezli Mendilli Mop 259 TL
- Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL
- Toz Alma Aparatı 69 TL
- Yedek Mop Çeşitleri 15 TL
- Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL
- Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
- Decolove Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
- Tek Fiyat Ürünler 19,50 TL
- Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL
- Pedallı Çöp Kovası 209 TL
- Paslanmaz Tuvalet Fırçası 99 TL
- Mini Ütü Masası 259 TL
- Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL