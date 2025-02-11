BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de Hangi Ürünler İndirime Girdi?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 11 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı ve BİM'de hangi ürünlerin indirime girdiği belli oldu. Buna göre Bim'de, zeytinyağından salçaya, kahve çeşitlerinden makarnaya, tereyağından reçele kadar birçok ürün indirim fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca; bulaşık makinesi kapsülü, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, çorap, metal ayna takı askılığı gibi ürünlerde de indirim var. İşte 11 Şubat 2025 itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alan indirimli ürünler...
BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g: 99,50 TL
- Burcu Doğranmış Domates 400 g: 15 TL
- İpekköy Salça Çeşitleri: 69,75 TL
- Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g: 85 TL
- Melis Pancar Turşusu 680 g: 37,50 TL
- Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri: 27,50 TL
- Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L: 190 TL
- Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L: 185 TL
- Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g: 59,50 TL
- Barilla Makarna Çeşitleri 500 g: 29,75 TL
BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hotline Enerji İçeceği 1 L: 29,50 TL
- Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri: 149 TL
- Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri: 27,50 TL
- Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g: 15 TL
- Oylum Wafers Gofret 400 g: 36 TL
- Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi %81 350 g: 55 TL
- Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g: 175 TL
- Patiswiss Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje 60 g: 99 TL
- Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 90 g: 64 TL
- Torku Miniki Sütlü Çilekli Nuga Bar 240 g: 55 TL
- Eti Karam Antep Fıstıklı Çilekli Bitter Çikolata 60 g: 59 TL
- Pastamilan Pasta Keki: 59 TL
- Ülker Biskrem Cookie Sütlü Çikolata Kremalı Fındıklı Kurabiye 3x80 g: 41.50 TL
- Eti Burçak Çok Tahıllı Şekeri Meyvelerden Bisküvi 50 g: 11,50 TL
BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül: 199 TL
- Peros Çamaşır Yumuşatıcısı: 109 TL
- Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı: 1440 ml 125 TL
- Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı: 159 TL
- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı: 239 TL
- Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml: 71,50 TL
- Peros Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg: 269 TL
- Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 1500 ml: 95 TL
- Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L: 75 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg: 189 TL
- Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu: 79,90 TL
- Flormar Maskara: 145 TL
- Flormar Stick Kalem Aydınlatıcı: 155 TL
- Naturalove Ledli Çerçeve: 249 TL
- Naturalove Takı Askılığı: 445 TL
- Naturalove Metal Ayna: 209 TL
- Naturalove Mantar Led Abajur: 349 TL