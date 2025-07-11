BİM 11 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e tablet geliyor!
BİM 11 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 11 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine, oyuncaktan giyime, ev aletlerinden valiz çeşitlerine kadar birçok ürün satışta olacak.
BİM 11 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 11 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de tabletten cep telefonuna, ankastre setten klimaya, kanatsız fandan kahvaltı setine, katlanır elektrikli bisikletten elektrikli çocuk scooterına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak.
İşte BİM 11 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 11 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Corby CS50 Çocuk Elektrikli Scooter 9.999 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL
- Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL
- Polosmart Powerbank 20.000 Mah 649 TL
- Polosmart Işıklı Tripod 199 TL
BİM 11 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- FujiPlus 12.000 BTU İnverter Klima 21.790 TL
- Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
- Range Vantilatör 1.390 TL
- Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
- Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.390 TL
BİM 11 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Büyük Boy ABS Valiz 779 TL
- Safari Şapka 139 TL
- Kadın Dantel Desenli Terlik 89 TL
- Hambe Elbise 299 TL