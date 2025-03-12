BİM 12 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Tiny House Geliyor!
Merakla beklenen BİM 12 MART 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 12 Mart 2025 tarihinde BİM'de elektrikli ısıtıcıdan espresso makinesine, buhar kazanlı ütüden buzdolabına, deposuz su arıtma cihazından elektrikli güvece kadar bir çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; verandalı tiny house, ankastre ocak, laptop çalışma masası, çok amaçlı dolap, profesyonel standlı buharlı kırışıklık giderici gibi ürünler de satışta olacak. İşte 12 Mart 2025 tarihi itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 12 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- ESCAMP Verandalı Flat Tiny House 610,000,00 TL
- KUMTEL LATTENOW Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950,00 TL
- KUMTEL Elektrikli PTC Isıtıcı 2.190,00 TL
- KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü 2.590,00 TL
- KUMTEL Deposuz Su Arıtma Cihazı 4.990,00 TL
BİM 12 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çift Kapılı Buzdolabı 10.990 TL
- Vitroseramik Ankastre Ocak 5.250 TL
- Tekli Vitroseramik Ocak 1.709 TL
BİM 12 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
- Elektrikli Güveç 1.490 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.300 TL
- Çok Amaçlı Dolap 1.595 TL