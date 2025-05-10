  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 13-16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

BİM 13-16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

Merakla beklenen BİM 13-16 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 13-16 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de katlanabilir elektrikli bisikletten akıllı saate, cam ankastre setten Türk kahve makinesine, buharlı ütüden televizyona kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BİM 13-16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 13-16 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 13-16 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de mutfak gereçleri, piknik seti, valiz çeşitleri, pijama, oturma grubu, metal ayakkabılık, çocuk yatağı, termos, mangal gibi pek çok üründe indirim var. İşte 13-16 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

1 | 13
BİM 13-16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 2

BİM 13 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Dost Süt 1 L 24,50 TL

- Patates Cipsi Çeşitleri 35 TL

- Oyuncaklı Yumurta 35 TL

2 | 13
BİM 13-16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 3

BİM 13 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Tuvalet Kağıdı 24'lü 189 TL

- Toz Deterjan 10 KG 325 TL

- Masaj Başlıklı Yüz Kremi 279 TL

3 | 13
BİM 13-16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 4

BİM 14 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Oyun Bilgisayarı 41,950 TL

- TULPAR Desktop 45,950 TL

4 | 13