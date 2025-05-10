BİM 13-16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!
Merakla beklenen BİM 13-16 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 13-16 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de katlanabilir elektrikli bisikletten akıllı saate, cam ankastre setten Türk kahve makinesine, buharlı ütüden televizyona kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 13-16 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 13-16 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de mutfak gereçleri, piknik seti, valiz çeşitleri, pijama, oturma grubu, metal ayakkabılık, çocuk yatağı, termos, mangal gibi pek çok üründe indirim var. İşte 13-16 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 13 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dost Süt 1 L 24,50 TL
- Patates Cipsi Çeşitleri 35 TL
- Oyuncaklı Yumurta 35 TL
BİM 13 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tuvalet Kağıdı 24'lü 189 TL
- Toz Deterjan 10 KG 325 TL
- Masaj Başlıklı Yüz Kremi 279 TL
BİM 14 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Oyun Bilgisayarı 41,950 TL
- TULPAR Desktop 45,950 TL