BİM 13 Eylül 2024 CUMA AKTÜEL: Bu cuma BİM'e hangi ürünler geliyor, indirimler neler?
BİM marketleri, 13 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip fırsat ürünleri BİM raflarında yerini alıyor. Özellikle ev eşyaları, mutfak ürünleri, elektronik aletler ve kişisel bakım ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Peki, BİM’de 13 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirime giriyor? 13 Eylül BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte ayrıntılar...
TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Led Google Tv 17.975 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL
Philips Air Fryer 4.975 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL
Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL
Fakir Tea B More Çay Makinesi 1.090 TL
Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 995 TL
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
Nautica Sport Tumbler Termos 502 ml 699 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Buffalo-F E-Bike 49.975 TL
Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker 265 TL
Polosmart Akıllı Saat 299 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 229 TL
Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL
Tefal Servis Seti 3'lü 199 TL
Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL
Tefal Manuel Rondo 549 TL
Alpina Peynir Bıçağı 2'li 99 TL
Naturalove Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL
Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL
Kare Badya 39,50 TL
Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL
Desenli Kahve Bardağı 500 ml 12,50 TL
Bölmeli Poşet Çay Kutusu 49 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL
Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL
Chef's Sütlük 149 TL
Paşabahçe Kavanoz Çeşitleri (11,00 TL, 12,00 TL, 13,00 TL)