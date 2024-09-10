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  4. BİM 13 Eylül 2024 CUMA AKTÜEL: Bu cuma BİM'e hangi ürünler geliyor, indirimler neler?

BİM 13 Eylül 2024 CUMA AKTÜEL: Bu cuma BİM'e hangi ürünler geliyor, indirimler neler?

BİM marketleri, 13 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip fırsat ürünleri BİM raflarında yerini alıyor. Özellikle ev eşyaları, mutfak ürünleri, elektronik aletler ve kişisel bakım ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Peki, BİM’de 13 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirime giriyor? 13 Eylül BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte ayrıntılar...

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL

TCL 55' 4K Ultra HD Led Google Tv 17.975 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL

Philips Air Fryer 4.975 TL

Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL

Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL

Fakir Tea B More Çay Makinesi 1.090 TL

Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 995 TL

Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

Nautica Sport Tumbler Termos 502 ml 699 TL

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RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

Buffalo-F E-Bike 49.975 TL

Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker 265 TL

Polosmart Akıllı Saat 299 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 229 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL

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Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL

Tefal Servis Seti 3'lü 199 TL

Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL

Tefal Manuel Rondo 549 TL

Alpina Peynir Bıçağı 2'li 99 TL

Naturalove Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL

Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL

Kare Badya 39,50 TL

Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL

Desenli Kahve Bardağı 500 ml 12,50 TL

Bölmeli Poşet Çay Kutusu 49 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL

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Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL

Chef's Sütlük 149 TL

Paşabahçe Kavanoz Çeşitleri (11,00 TL, 12,00 TL, 13,00 TL)

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