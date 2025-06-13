BİM 13 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e buz makinesi geliyor!
BİM 13 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı. Mini buzdolabı, portatif klima, buz makinesi, halı yıkama makinesi, koltuk yıkama makinesi, televizyon ve ayaklı vantilatör gibi birçok indirimli ürün 13 Haziran’da BİM raflarında satışa sunulacak.
BİM 13 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Motosiklet sırt çantası, yüksek hızlı hava üfleyici, motosiklet kameralı intercom sistemi, otomatik katlanabilir çocuk çadırı, mutfak gereçleri, gölgelikli salıncak gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor.
İşte BİM 13 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 13 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6,790 TL
- Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 7,990 TL
- LG 65' Smart 4K Ultra HD HDR Led Tv 36,900 TL
- Senna 43' Frameless Full HD Led Google Tv 8,990 TL
- HP Tanklı Yazıcı 7,490 TL
BİM 13 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Motosiklet Sırt Çantası 1,490 TL
- Motosiklet Intercom Sistemi 2,750 TL
- Motosiklet Kameralı Intercom Sistemi 4,450 TL
Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL
- Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak 1,490 TL
- Carplay Multimedya Ekran 2,290 TL
- Motosiklet Lifting Aparatı 590 TL
BİM 13 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Keysmart Mini Buzdolabı 5,990 TL
- Kumtel 18' Ayaklı Vantilatör 1,350 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2,690 TL
- Kumtel 7000 Btu Portatif Klima 8,900 TL
- Kumtel Buz Makinesi 2,990 TL
- Arnica Sofa Plus Şarjlı El Süpürgesi 2,790 TL
- Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3,490 TL
- Kumtel Dijital Cam Banyo Baskülü 249 TL