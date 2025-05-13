BİM 13 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen 13 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 13 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de bebek bezinden tuvalet kağıdına, masaj başlıklı yüz bakım kreminden maskaraya, çamaşır yumuşatıcısından parfüme kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği 13 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 13 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de patates cipsi çeşitleri, kavrulmuş badem, mini kurabiye, çikolatalı tam tahıl bar, şampuan, sıvı sabun gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 13 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 13 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Peripella Kakaolu Fındık Kreması 99 TL
- Milka Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 59 TL
- Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 29 TL
- Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 17 TL
- Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi 35 TL
- Torku Çilek Aromalı Çikolata Kaplamalı Bar 65 TL
- Newyorkers Kurabiye 75 TL
- Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Çilekli Bar 13 TL
- Ülker Canpare Fındık Kremalı Bisküvi 39 TL
- Eti Burçak Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 42 TL
- Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 35 TL
BİM 13 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL
- Rinso Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 325 TL
- Selpak Kağıt Havlu Extra Yağ Emici 95 TL
- Selpak Tuvalet Kağıdı 24'lü 189 TL
- Hypo Klasik Çamaşır Suyu 4kg 69,50 TL
- We Mara Masaj Başlıklı Yüz Bakım Kremi 279 TL
- Rexona Clinical Deodorant Kadın 159 TL
- Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 199 TL
- Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 89 TL
- Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 139 TL
- Sıvı Sabun Komili 85 TL
- Şampuan Hobby 1000 ml 79 TL
- Nesfit Tam Tahıl Bar Çikolatalı 69,50 TL