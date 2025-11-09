BİM 14 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?
BİM 14 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM raflarında teknoloji, ev elektroniği, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. 18.900 TL'ye Dijitsu 58 inç 4K QLED Google TV, 4.990 TL'ye Keysmart mini buzdolabı, 4.750 TL'ye Fakir elektrikli süpürge, 3.990 TL'ye halı yıkama makinesi ve 1.390 TL'ye Homend Türk kahve makinesi öne çıkan fırsatlar arasında. Ayrıca örgü ipleri, polar kıyafetler, Barbie bebekler ve Minecraft figür setleri de öne çıkıyor. Peki BİM'de 14 Kasım'da hangi ürünlerde indirim var?
BİM 14 Kasım 2025 Aktüel Kataloğu, ev alışverişini uygun fiyata yapmak isteyen tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Dijitsu 58 inç 4K QLED Google TV, Fakir toz torbasız elektrikli süpürge, Keysmart mini buzdolabı ve Kumtel mini fırın yer alıyor.
Ev elektroniği ve küçük ev aletlerinin yanı sıra, mutfak kategorisinde çelik tencereler, porselen kahvaltı takımı, cam sunum tabakları ve kahve fincan setleri dikkat çekiyor. Tekstil reyonunda örgü ipleri, polar sweatler ve pijama takımları yer alırken; oyuncak raflarında Barbie prenses bebekler, Minecraft figür setleri, tren istasyonu ve interaktif oyun setleri çocukları bekliyor.
Peki 14 Kasım BİM'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 14 Kasım BİM kataloğu 2025...
BİM AKTÜEL 14 KASIM 2025 KATALOĞU
- Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
- Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.750 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.690 TL
- Heifer Blender 1.790 TL
- Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.990 TL
- Kumtel Mini Fırın 2.150 TL
- Kumtel Saç Kurutma Makinesi 749 TL
- Range FlexiGlide Buharlı Ütü 990 TL
- Homend Stand Mikser 4.490 TL
- Kumtel Tost Makinesi 2.990 TL
- Homend Pottoman Bol Köpüklü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
- Kazak Tüy Toplama Cihazı 175 TL
- Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL
BİM AKTÜEL 14 KASIM 2025 KATALOĞU
- Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 19.900 TL
- Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.450 TL
- Ares Rattan Koltuk 599 TL
- Lotus Koltuk 599 TL
- Queen Rattan Koltuk 209 TL
- Nibras Koltuk 199 TL
- Basamaklı Plastik Tabure 199 TL
- Plastik Tabure 99 TL
- Hobi Rattan Koltuk 199 TL
- Zeugma Rattan Masa 799 TL
- Katlanır Sehpa 349 TL
- Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 799 TL
- Kirli Sepetli Banyo Organizer 1.290 TL
BİM AKTÜEL 14 KASIM 2025 KATALOĞU
- Bonera Çelik Tencere 549 TL
- Bonera Çelik Derin Tencere 449 TL
- Bonera Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL
- Porselen Kahvaltı Takımı 499 TL
- Paşabahçe Gaia Bardak Takımı 299 TL
- Espresso Bardak Takımı 179 TL
- Boncuklu Cam Fincan Seti 269 TL
BİM AKTÜEL 14 KASIM 2025 KATALOĞU
- Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL
- Temizlik Seti 199 TL
- Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL
- Toz Alma Püskülü Çeşitleri 75 TL
- Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 119 TL
- Figürlü Mutfak Fırçası 75 TL
- Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL
- Banyo Seti 299 TL
- Teleskopik Saplı Cam Sileceği 249 TL
BİM AKTÜEL 14 KASIM 2025 KATALOĞU
- Trend Yumak 3'lü 109 TL
- Trend Cake Yumak 95 TL
- Polar Gömlek 329 TL
- Lotto Kadın / Erkek Yarım Fermuarlı Polar Sweat 279 TL
- Lotto Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Sweat 199 TL
- Dagi Kadın Triko Takım 2'li 599 TL
- Dagi Erkek Pijama Takımı 699 TL
- Erkek Dokuma Pantolon 319 TL
- Erkek Şardonlu Pike Eşofman Altı 249 TL
- Kadın Kaşe Eşofman Altı 289 TL
- Banyo Paspas Seti 349 TL
BİM AKTÜEL 14 KASIM 2025 KATALOĞU
- Barbie Prenses Bebekler 249 TL
- Minecarft Figür Seti 279 TL
- Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
- Fisher Price İp Geçirme Oyunu 119 TL