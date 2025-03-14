BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 14 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla BİM'de çapa makinesinden elektrikli bisiklete, matkaptan hobi gravür setine, set üstü ocaktan elektrikli süpürgeye, çelik termostan ısıtıcıya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; mop seti, çarşaf, pijama takımı, sineklik, çok amaçlı dolap, oyuncak gibi ürünlerde de indirim var. İşte 14 Mart 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kaan Çapa Makinesi 19.999 TL
BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL
- Polisaj Makinesi 3.190 TL
- Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL
- Akülü Vidalama Seti 1.150 TL
- Darbeli Matkap 999 TL
- Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL
- Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL
- Avuç Taşlama Makinesi 999 TL
- Dekupaj Testere 999 TL
BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Boyacı Seti - 5li 225 TL
- Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL
- Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL
- Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL
- Silikon Tabancası 99 TL
- Cam Kazıma Aparatı 45 TL
- F500 Silikonize Mastik 49 TL
- Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL
- Parmak Rulo 49 TL
- Pas Sökücü Sprey 69 TL
- Derz Tamir Dolgusu 79 TL
- 3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL
BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Boyacı Seti - 5li 225 TL
- Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL
- Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL
- Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL
- Silikon Tabancası 99 TL
- Cam Kazıma Aparatı 45 TL
- F500 Silikonize Mastik 49 TL
- Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL
- Parmak Rulo 49 TL
- Pas Sökücü Sprey 69 TL
- Derz Tamir Dolgusu 79 TL
- 3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL
BİM 14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çatal Başlı Çekiç 129 TL
- Tokmak 129 TL
- Kurbağacık Anahtar 329 TL
- Zımba Tabancası 449 TL
- Kemer Delme Pensesi 199 TL
- Yankeski 229 TL
- Pense 229 TL
- Kargaburun 229 TL
- Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL
- Allen Anahtar Takımı 179 TL
- Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL
- Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL
- İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL
- Aliminyum Su Terazisi 149 TL
- Mucize Temizleme Pastası 65 TL
- Lavabo Açma Sustası 3MT 119 TL
- Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL
- Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 gr Yapıştırıcı 85 TL
- Kapı Pencere Kolu Stoperi 9'lu 30 TL