BİM 14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Cep Telefonu Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 14 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 14 Şubat 2025 tarihinde BİM'e cep telefonundan akıllı bilekliğe, televizyondan hava üflemeli saç şekillendiricisine, kablosuz şarjlı süpürgeden set üstü ocağa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca; mont, pijama takımı, valiz, battaniye, tencere, mutfak gereçleri, oyuncak gibi ürünler de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İşte 14 Şubat 2025 itibarıyla BİM'de satışa sunulan indirimli ürünler...
BİM 14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
- Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
- Polosmart Megasafe Powerbank 5.000 mAh 449 TL
- Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL
- Polosmart Kablosuz Speaker 349 TL
- Polosmart Powerbank 10.000 mAh 349 TL
BİM 14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL
- TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.990 TL
- Senna 43' Full HD Frameless Google Led Tv 7.490 TL
- Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.300 TL
- Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL
- Kumtel Wag Maşası 525 TL
- Kumtel Mini Ütü 990 TL
- Kumtel Saç Kurutma Makinesi 750 TL
- Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL
- Nordica Kazak Tüy Toplayıcı 129 TL
- Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.650 TL
BİM 14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kiğılı Dynamic Mont Erkek 799 TL
- Pijama Takımı Erkek 349 TL
- Pijama Takımı Kadın 349 TL
- Kadife Takım Kadın 299 TL
- Bel Çantası 209 TL
- Çift Kişilik Battaniye 259 TL
- Büyük Boy PP Valiz 879 TL
- Orta Boy PP Valiz 759 TL
BİM 14 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kapaklı Oval Borcam 299 TL
- Benante Kulplu Porselen Kupa 179 TL
- Glass in love Fiyonklu Borosilikat Kupa 149 TL
- Tekerlekli Düzenleyici 179 TL
- Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL
- Quka Çemberli Badya 55 TL
- LAV Roma Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
- LAV Roma Su Bardağı 3'lü 89 TL
- LAV Espresso Bardağı 6'lı 69 TL
- LAV Roma Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 119 TL
- Stormax Tekerlekl Saklama Kutusu 249 TL
- Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 37,50 TL
- Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 129 TL
- Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 159 TL
- Çikolata Desenli Saklama Kabı 59 TL
- Silikon Mutfak Seti 4'lü 49 TL