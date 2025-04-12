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BİM 15-18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği 15-18 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de klimadan scootera, düdüklü tencereden mini fırına, yemek takımından kızartma tavasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; nevresim seti, çok amaçlı dolap, mutfak gereçleri, ayakkabılık, çelik termos ve oyuncak çeşitlerinde de indirim var. İşte 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 15-18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 1

BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

-  Toz Deterjan 319 TL

- Islak Havlu Komili 49,75 TL

- Makyaj Bazı 209 TL

- Maskara 209 TL

- Fondöten 279 TL

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BİM 15-18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 2

BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Safya Ayçiçek Yağı 5 Litre 305 TL

-  Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 34,50 TL

- Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 25 TL

- Sabah Paket Margarin 4x250 gr 92,50 TL

- Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 49,75 TL

- Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 227,50 TL

- Namlı Siyah Zeytin 169 TL

- Gesaş Geleneksel Reçel Çeşitleri 59,50 TL

- Tat Domates Salçası 1500 gr 77,50 TL

- Duru Hazır Yemek Bulgur Pilavı Çeşitleri 250 gr 24 TL

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BİM 15-18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 3

BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- 5’li paket Nesquik Gofret 5x18 gr 35 TL

- Beyaz Çikolata 60 gr 27 TL

- Damak Ezme Antep Fıstığı Parçalı ve Ezmeli Beyaz Çikolata 55 gr 49 TL

- Kitkat Chunky Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 38 gr 19 TL

- Nescafe Xpress Soğuk Kahve 39,50 TL
Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 39,50 TL

- Nesquik Duo Sütlü & Beyaz Çikolata 70 gr 39 TL

- Lipton Ahududu Aromalı Buzlu Çay 1 Litre 32,50 TL

- Çamlıca Gazoz 6x200 ml 65 TL

- Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 299 TL

- Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr 47,50 TL

- Simbat Turna Yemişi 150 gr 59,50 TL

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BİM 15-18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 4

BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL

- Segway Ninebot E2 Plus Kickscooter 13.990 TL

- Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL

- Polosmart Soundbar Speaker 649 TL

- TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL

- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

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