BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 15 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 15 Nisan 2025 tarihinde BİM'de kağıt havludan saç spreyine, toz deterjandan maskaraya, diş macunundan makyaj bazına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; şampuan, yoğurt, makarna, ayçiçek yağı, kaya tuzu, çikolata, çay ve kuruyemiş çeşitlerinde de indirim var. İşte 15 Nisan 2025 tarihi itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL
- Kotex Hijyenik Ped Extra Uzun Gece 42 cm 45 TL
- Komili Islak Havlu 3x60’lı 49,75 TL
- Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 319 TL
- Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsül 279 TL
- Oral-B Hassasiyet Diş Macunu 50 ml 39 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3'lü Fırsat Paketi 148,50 TL
- Finish Bulaşık Makinesi Tuz 1,3 kg 67,50 TL
- Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 67,50 TL
- Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml 49,50 TL
- Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 69,75 TL
- Maybelline New York Fit Me Krem Kapatıcı 289 TL
- Göz Kalemi 119 TL
BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 34,50 TL
- Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 25 TL
- Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna 350 gr 25 TL
- Sabah Paket Margarin 4x250 gr 92,50 TL
- Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 49,75 TL
- Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 227,50 TL
- Namlı Siyah Zeytin 169 TL
- Gesaş Geleneksel Reçel Çeşitleri 59,50 TL
- Tat Domates Salçası 1500 gr 77,50 TL
- Tukaş Domates Püresi 700 gr 25 TL
- Duru Hazır Yemek Barbunya Pilaki 400 gr 26,50 TL
- Duru Hazır Yemek Bulgur Pilavı Çeşitleri 250 gr 24 TL
- Duru Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 16,50 TL
- Knorr Körili Noodle 5’li Paket 5x66 gr 31 TL
- Heinz Amerikan Burger Sos 230 gr 45 TL
- Sofra Kaya Tuzu 12,50 TL
- Sanitta Sumak 100 gr 25 TL
- Torku Sirke Çeşitleri 29,75 TL
- Muhler %100 Nar Ekşisi 350 gr 59,50 TL
- Çınarköy Beyaz Sirke 2 Litre 32,50 TL
BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 5’li paket Nesquik Gofret 5x18 gr 35 TL
- Beyaz Çikolata 60 gr 27 TL
- Damak Ezme Antep Fıstığı Parçalı ve Ezmeli Beyaz Çikolata 55 gr 49 TL
- Kitkat Chunky Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 38 gr 19 TL
- Nescafe Xpress Soğuk Kahve 39,50 TL
- Nescafe Çözünebilir Kahve Taster's Choice 100 gr 79,50 TL
- Nestle Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 625 gr 115 TL
- Nesquik Duo Sütlü & Beyaz Çikolata 70 gr 39 TL
- Lipton Ahududu Aromalı Buzlu Çay 1 Litre 32,50 TL
- Çamlıca Gazoz 6x200 ml 65 TL
- Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 299 TL
- Master Nut Boncuk Fıstık 500 gr 57,50 TL
- Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr 47,50 TL
- Tadımca Yer Fıstıklı Bar 30 gr 8,50 TL
- Torku Pötibör 700 gr 57 TL
- Torku Çilek Kremalı Yulaflı Bisküvi 3x83 gr 55 TL
- Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 35 TL
- Doğuş Çay Bitki Çayı Çeşitleri 20’li 34,50 TL