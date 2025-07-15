BİM 15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
BİM 15 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bugün BİM'de kuruyemişten sağlıklı atıştırmalıklara, şampuan ve duş jellerinden tuvalet kağıdına, bebek bezinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki, bugün BİM'de hangi ürünler indirimli?
15 Temmuz 2025 tarihinde geçerli olacak BİM Aktüel Kataloğu belli oldu. BİM'de bebek bezi, makyaj çantası, ayakkabı temizleme solisyonu, kağıt havlu, kuruyemiş ve içecek çeşitleri gibi pek çok ürün indirimde olacak. İşte BİM 15 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dimes Cool Mix Çeşitleri 310 ml 39.50 TL
- İçecek Çeşitleri Lipton / Pepsi 1 Litre 35 TL
- Züber Meyve Topu Çeşitleri 49.50 TL
- Züber Protein Bar 49.50 TL
- Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 155 TL
- Ruffles Patates Cipsi 41 TL
- Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 24.50 TL
- Torku Petibör 69 TL
BİM 15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL
- Deepfresh Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL
- Wells Tuvalet Kağıdı Bambu Özü Katkılı 199 TL
- Deepfresh Islak Havlu Lovely Babies 25 TL
- Selpak El Yüz Havlusu 39.50 TL
- Vera Patik Çorap Penye Kadın 59 TL
- Vera Patik Çorap Penye Erkek 59 TL
- We Mara Simli Vücut Spreyi 99 TL
- Head&Shoulders Şampuan 109 TL
- Duru Duş Jeli 79 TL
- Naturalove Su Geçirmez Makyaj Çantası Büyük Boy 199 TL
- Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 L 184 TL
- Porçöz Çok Amaçlı Sprey 750 ml 49.50 TL
- Fairy Soğuk Suda Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 99 TL
- Mr. Valet Ayakkabı Temizlik Mendili 35 TL
- Floppy Büzgülü İpli Kokulu Çöp Torbası 12’li 29.50 TL
- Mr. Green Genel Amaçlı Temizlik Bezi 35 TL
- Ekomis Konfor Sünger 25 TL