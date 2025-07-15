15 Temmuz 2025 tarihinde geçerli olacak BİM Aktüel Kataloğu belli oldu. BİM'de bebek bezi, makyaj çantası, ayakkabı temizleme solisyonu, kağıt havlu, kuruyemiş ve içecek çeşitleri gibi pek çok ürün indirimde olacak. İşte BİM 15 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...

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