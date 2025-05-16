BİM 16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oturma grubu geliyor!
Merakla beklenen BİM 16 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 16 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de minderli oturma grubundan semavere, gölgelikli salıncaktan çok amaçlı dolaba, ahşap çocuk yatağından oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 16 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 16 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de izolasyonlu çanta, valiz çeşitleri, katlanabilir elektrikli bisiklet, kablosuz hoparlör, ayaklı vantilatör, piknik seti, mutfak gereçleri gibi pek çok üründe indirim var. İşte 16 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
- Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.250 TL
- Kumtel Ayaklı Vantilatör 999 TL
- Keysmart Blender Set 1.290 TL
- Arzum Starmix Mikser 1.290 TL
- Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL
- Fakir Kendi Kendini Temizleyebilen Şarjlı Süpürge
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL
- Kumtel Tavan Vantilatörü 699 TL
- Range Silvino El Blender 790 TL
- Keysmart Tost Makinesi 1.690 TL
- Keysmart Türk Kahve Makinesi 4.490 TL
- Range Perfect Ironic Buharlı Ütü 990 TL
BİM 16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
- Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
- Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL
- Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL
- Polosmart Işıklı Tripod 199 TL
- Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL
- Polosmart Akıllı Saat 599 TL
- Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL
- Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL
- Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL
- Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL
BİM 16 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
- Lav Lal Su Bardağı 3'lü 89 TL
- Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL
- Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL
- Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL
- Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL
- Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL
- Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL
- Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL