BİM 16 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e ofis koltuğu geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 16 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 16 Nisan 2025 itibarıyla BİM'de yönetici koltuğundan çamaşır makinesine, çalışma koltuğundan televizyona kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; bulaşık makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi gibi ürünlerde de indirim var. İşte 16 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 16 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 98 İnç 4K Ultra HD Google TV 95.000 TL
- TCL 85 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 165.000 TL
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 95.000 TL
- No-Frost Buzdolabı 21.990 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.490 TL
- 8 KG Çamaşır Makinesi 11.990 TL
- 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 10.990 TL
BİM 16 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Pro Gri Yönetici Koltuğu 4.790 TL
Pro Siyah Yönetici Koltuğu 4.490 TL
Buya Siyah Çalışma Koltuğu 3.290 TL
Pro Extra Yönetici Koltuğu 4.590 TL