BİM 16 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanır yataklı koltuk geliyor!
Binlerce müşterinin merakla beklediği BİM 16 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün BİM'de ikili katlanır yataklı koltuktan çift kapılı mini buzdolabına, cam temizleme robotundan taşınabilir elektrikli araç şarj cihazına, tam otomatik espresso makinesinden bulaşık makinesine kadar birçok ürün satışa sunulacak.
BİM 16 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 16 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de katlanır yataklı koltuk, katlanır bebek banyo seti, buzdolabı, bulaşık makinesi, cam temizleme robotu, espresso makinesi gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
İşte BİM 16 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 16 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL
- Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL
- Nitta İkili Yatak Koltuk 5.990 TL
- Viper İkili Yataklı Koltuk 3.990 TL
BİM 16 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Portexa 11/22 KW Taşınabilir Elektrikli Araç Cihazı 17.900 TL
- Okka Espresso Pro Tam Otomatik Espresso Makinesi 12.900 TL
- Cam Temizleme Robotu 4.990 TL
- Katlanır Bebek Banyo Seti 1.290 TL
- Silver Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 12.249 TL
- Çift Kapılı Mini Buzdolabı 6.990 TL
- Bulaşık Makinesi 4 Program 10.490 TL