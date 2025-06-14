BİM 17-20 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e drone geliyor!
BİM’in 17-20 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğu açıklandı. Katalogda drone, çift katmanlı 4-5 kişilik çadır, kamp taşıma arabası, 2'li telsiz seti, televizyon ve katlanabilir elektrikli bisiklet gibi çeşitli ürünler indirimli olarak yer alıyor.
BİM, 17-20 Haziran 2025 dönemine ait yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu tarihler arasında yemek takımı setinden premium ütü masasına, derin dondurucudan ankastre sete, şarjlı elektrikli diş fırçasından çeyiz paketine kadar birçok üründe indirim fırsatları sunuluyor.
İşte BİM 17-20 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Banvit Piliç Döner 179 TL
- Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL
- Namet Soslu Dana Döner 129 TL
- Banvit Piliç Schnitzel 99.50 TL
- Pınar Hindi Salam Açıkbüfe 99 TL
- Dost Yumuşak Süzme Peynir 900 gr 129.50 TL
- Teksüt Tereyağı 1 Kg 329 TL
BİM 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çaykur Siyah Çay Tiryaki 500 gr 105 TL
- Çamlıca Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 69.50 TL
- Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 31 TL
- Sırma Gazlı Buzlu Çay Şeftali Aromalı 27.50 TL
- Züber Nohut Cipsi 39.50 TL
- Patito Patates Cipsi Çeşitleri 37.50 TL
- Orvega Çıtır Nohut 150 gr 29.50 TL
- Centro Çilek Aromalı Kremalı Gofret 34.50 TL
BİM 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 Kg 335 TL
- Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 289 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 195 TL
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 169 TL
- Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler 159 TL
- Domestos Bio Active Mutfak Çamaşır Suyu 1850 ml 89 TL