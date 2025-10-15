BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e şarjlı süpürge ve televizyon geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 17 EKİM 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Belirtilen tarihlerde BİM'de Heifer Power X şarjlı süpürge, buharlı temizleme cihazı, TCL 65 İnç Google TV, blender, tost makinesi, elektrikli araç içi süpürge, çeşitli bebek ve çocuk oyuncak çeşitleri gibi pek çok üründe indirim var. Peki BİM'de 17 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var? İşte 17 Ekim BİM kataloğu 2025...
BİM 17 Ekim 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı. 17 Ekim 2025 tarihinde BİM'de TCL 43 İnç Full HD QLED TV 11.250 TL, Araç İçi Numaratör 49 TL, Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL, Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL, Araç İçi Bel Desteği 69 TL, Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL, Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL, Akülü Vidalama 1.750 TL, Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL' den satışa sunulacak.
Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
İşte BİM 17 Ekim 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL
- Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL
- Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
- Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL
- Mini Buzdolabı 4.990 TL
- Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL
- Personal Blender 999 TL
- Tost Makinesi 2.299 TL
- Çay Makinesi 1.790 TL
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL
- Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL
- Akülü Vidalama 1.750 TL
- Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL
- Araç İçi Led Göz 349 TL
- Araç İçi Hava Temizleyici 199 TL
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 65 İnç Google TV 26.900 TL
- TCL 43 İnç Full HD QLED TV 11.250 TL
- Araç İçi Numaratör 49 TL
- Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL
- Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL
- Araç İçi Bel Desteği 69 TL
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Fisher Price Eğitici Köpekçik 1.290 TL
- Eğitici Masalcı Tırtıl 799 TL
- Eğitici Oyun Kumandası 559 TL
- Doodle Yazı Tahtası 559 TL
- 3 boyutlu Çiftliğim 109 TL
- Eğitici Masalcı Plak Çalar 119 TL
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL
- Pelüş Lama 699 TL
- Renkli Top Yuvarlama Kulesi 199 TL
- Sevimli Tospik Oyuncak 239 TL
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- OiOi Silikon Mama Önlüğü 285 TL
- Mama Sandalyesi 699 TL
- OiOi Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL
- Biberon Kurutucu 49 TL
- Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 149 TL
- Aktivite Minderi 319 TL
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- ChefPro Tek Fiyat Çelik Ürünler 319 TL
- Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 6'lı 219 TL
- Paşabahçe Frezya Büyük Servis Kasesi 99 TL
- Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 149 TL
- Rakle Rimli Baskılı Çay Seti 4'lü 269 TL
- Rakle Rimli Baskılı Pasta Takımı 249 TL
- Benante Yuvarlak Çerezlik 159 TL
- Benante Porselen Çay Tabağı 6'lı 249 TL
- Glass in love Cam Çay Fincan Seti 6'lı 189 TL
- Rakle Mottolu Cam Kupa 65 TL
- Colorina Salata / Servis Kasesi 24 cm 75 TL
BİM 17 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Katlanır Çamaşır Selesi 319 TL
- Katlanır Su Kovası 209 TL
- Çocuk Küveti 559 TL
- Maşrapa 79 TL
- Dökülmeyen Mama Kasesi 129 TL
- Bölmeli Silikon Mama Tabağı 109 TL
- Wee Mama Kaşığı Seti 3'lü 69 TL
- Desenli Çerezlik 55 TL
- Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 139 TL
- Desenli Oyuncak / Saklama Kutusu 239 TL
- Bebek Basamağı 159 TL
- Biberon Fırçası 19 TL
- Çocuk Alıştırma Klozeti 479 TL
- Banyo-Mama Oturağı 269 TL