BİM 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
BİM 17 Haziran 2025 aktüel kataloğunda birçok üründe indirim fırsatı sunuluyor. Peynir, salam, yoğurt, piliç yaprak döner, çamaşır deterjanı ve bulaşık makinesi kapsülü öne çıkan indirimli ürünler arasında.
BİM’in 17 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğunda farklı ürün gruplarında indirimler bulunuyor. Şampuan, bulaşık makinesi kapsülü, piliç yaprak döner gibi gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
İşte BİM 17 Haziran 2025 aktüel kataloğunda yer alan ürünler...
BİM 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dost Yumuşak Süzme Peynir 900 gr 129,50 TL
- Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL
- Namet Soslu Dana Döner 129 TL
- Banvit Piliç Schnitzel 99,50 TL
- Pınar Hindi Salam Açıkbüfe 99 TL
- Lezzine Klasik İnek Beyaz Peyniri 500 gr 169,50 TL
- Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279 TL
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL
- İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 59,50 TL
- İçim Fit Protein Kahveli Süt 39,50 TL
BİM 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 gr 15,75 TL
- Çaykur Siyah Çay Tiryaki 500 gr 105 TL
- Çamlıca Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 69,50 TL
- Züber Nohut Cipsi 39,50 TL
- Patito Patates Cipsi Çeşitleri 37,50 TL
- Simbat Turna Yemişi 79,50 TL
- Tadımca Fındıklı Bar 21,50 TL
BİM 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 Kg 335 TL
- Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 289 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 195 TL
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 169 TL
- Blume Kağıt Havlu 135 TL
- Blume Tuvalet Kağıdı 189 TL
- Elseve Şampuan 300 ml Yağlanma Karşıtı 95 TL
- Panasonic Led Ampul 8,5w 45 TL
- WeMara Roll-On Çocuk Güneş Koruyucu 50 Spf 259 TL