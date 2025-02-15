BİM 18-19-21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Çift Kişilik Yatak Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 18-19-21 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de 18-19-21 Şubat 2025 tarihlerinde oto bakım ürünlerinden yazıcıya, dikey buharlı ütüden Türk kahvesi makinesine, ışıklı şarjlı süpürgeden çelik çaydanlığa birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; mutfak gereçleri, tencere, oyuncak, namaz elbisesi, bone, mevlit örtüsü, gıda ve temizlik ürünlerinde de indirim var. İşte 18-19-21 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'de satışa sunulacak indirimli ürünler...
BİM 18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Metro 4x36 g 32 TL
- Albeni 4x40 g 36,50
- Çokokrem 1500 g 239 TL
- Kuruyemişli & Bitter Çikolatalı Meyve Bar 35 g 37,50 TL
- Karam Gurme 3x50 g 49 TL
- Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 g 44,50 TL
- Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Browni Kek 108 g 45 TL
- Sütlü Bar 3x30 g 68,50 TL
- Sarelle Duo 350 g 87 TL
- Cappuccino 25 gr x 20 + bardak set Cafe Crown 129 TL
- Coffee Mate Nestle Kahve Beyazlatıcısı 625 g 119 TL
BİM 18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g 195 TL
- Cem Çizik Yeşil Zeytin 291-350 adet/ kg 109,50 TL
- Sinangil Alpa Buğday Unu 10 kg 167,50 TL
- Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 95 TL
- Saban Nohut 2,5 kg 119 TL
- Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 215 TL
- Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 52,50 TL
- Hüner Mısır Yağı 5 L 279 TL
- Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 g 47,50 TL
- Lokman Çilek Reçeli 1000 g 69,50 TL
- İnci Tahin 1000 g 125 TL
- Tariş Harnup Pekmezi 1300 g 119 TL
BİM 18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Omo Active Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 Kg 365 TL
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 149 TL
- Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 145 TL
- Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 61,50 TL
- Hyper Hypo Köpük Çamaşır Suyu 38,50 TL
- Doa Lavabo Açıcı Jel 41,50 TL
- Doa Arap Sabunu 1000 ml 41,50 TL
- Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL
- Wells Kağıt Havlu 6'lı 45 TL
- Wells Tuvalet Kağıdı 12'li 55 TL
- Asperox Sparx Diamond 60'lı Bulaşık Makinesi Kapsül 239 TL
- Listerine Ağız Bakım Suyu Alkolsüz 65 TL
BİM 19 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 490 NFS 20.990 TL
- Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 430 NFE 16.990 TL
- Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 11.990 TL
- Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 11.390 TL
- Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 9.290 TL
- Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM 10.990 TL
- Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY CMS 12.790 TL
- Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL