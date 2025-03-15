BİM 18-21 MAR 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e para sayma makinesi geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 18-21 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 18-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de para sayma makinesinden kalın teker elektrikli bisiklete, mikro dalga fırından stand miksere, mini buzdolabından ekmek kızartma makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çatal kaşık bıçak seti, oyuncak, çaydanlık, nevresim takımı ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 18-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL
- Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 165 TL
- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 325 TL
- Kotex Hijyenik Ped 65 TL
- Kotex Natural Günlük İnce Hijyenik Ped 45 TL
- Komili Sıvı Sabun 4 L 75 TL
- Solo Islak Havlu 29 TL
- Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 209 TL
- Billmatik Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 kg 239 TL
- 5'li Acur Kaşkorse Slip Kadın 185 TL
- Akare Yarım Atlet Body Sütyen 119 TL
- Elidor Bakım Kürü 90 ml 129 TL
- Naturalove Fox Lamba 159 TL
- Soket Çorap Erkek-Kadın 5'li 69 TL
- Penti 40 Denye Külotlu Çorap 65 TL
BİM 18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
- Gedik Piliç Döner 700 g 159 TL
- Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
- Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g 85 TL
- Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
- Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL
- Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 259 TL
- Ülker Çikolatalı&Orman Meyveli Soslu Red Velvet Kekli Yaş Pasta 395 g 275 TL
- Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 79 TL
- Ülker Chocobis Bisküvili Çikolata 137 g 99 TL
- Eti Antep Fıstıklı Kremalı Çikolata Bar 50 g 69 TL
- Karali Rize Siyah Çay 1000 g 129 TL
- Kristal Hurmalı Kola 1,5 L 39,50 TL
BİM 18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hasata Basmati Pirinç 69,50 TL
- Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL
- Hasata Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL
- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL
- Pasta Villa Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL
- 800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL
- Cem Yeşil Kırma Zeytin 115 TL
- İnci Siyah Zeytin 169 TL
- Hasata Niğde Kiraz Barbunya 47,50 TL
- Gesaş Pekmez 380 g 39,75 TL
- Gesaş Tahin 300 g 39,75 TL
- İpek Köy Domates Salçası 1650 g 84,50 TL
- Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g 295 TL
BİM 21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
- TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
- Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL
- Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL
- Nautica Bluetooth Speaker 699 TL
- Para Sayma Makinesi 2.250 TL
- Mercusys Menzil Genişletici 499 TL
- 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL
- Evye Borusu 199 TL
- DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL
- 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL
- 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL
- 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL