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  4. BİM 18-21 MAR 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e para sayma makinesi geliyor!

BİM 18-21 MAR 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e para sayma makinesi geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 18-21 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 18-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de para sayma makinesinden kalın teker elektrikli bisiklete, mikro dalga fırından stand miksere, mini buzdolabından ekmek kızartma makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çatal kaşık bıçak seti, oyuncak, çaydanlık, nevresim takımı ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 18-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

BİM 18-21 MAR 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e para sayma makinesi geliyor! - Resim: 1

BİM 18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL

- Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 165 TL

- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 325 TL

- Kotex Hijyenik Ped 65 TL

- Kotex Natural Günlük İnce Hijyenik Ped 45 TL

- Komili Sıvı Sabun 4 L 75 TL

- Solo Islak Havlu 29 TL

- Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 209 TL

- Billmatik Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 kg 239 TL

- 5'li Acur Kaşkorse Slip Kadın 185 TL

- Akare Yarım Atlet Body Sütyen 119 TL

- Elidor Bakım Kürü 90 ml 129 TL

- Naturalove Fox Lamba 159 TL

- Soket Çorap Erkek-Kadın 5'li 69 TL

- Penti 40 Denye Külotlu Çorap 65 TL

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BİM 18-21 MAR 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e para sayma makinesi geliyor! - Resim: 2

BİM 18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL

- Gedik Piliç Döner 700 g 159 TL

- Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL

- Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g 85 TL

- Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL

- Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL

- Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 259 TL

- Ülker Çikolatalı&Orman Meyveli Soslu Red Velvet Kekli Yaş Pasta 395 g 275 TL

- Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 79 TL

- Ülker Chocobis Bisküvili Çikolata 137 g 99 TL

- Eti Antep Fıstıklı Kremalı Çikolata Bar 50 g 69 TL

- Karali Rize Siyah Çay 1000 g 129 TL

- Kristal Hurmalı Kola 1,5 L 39,50 TL

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BİM 18-21 MAR 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e para sayma makinesi geliyor! - Resim: 3

BİM 18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Hasata Basmati Pirinç 69,50 TL

- Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL

- Hasata Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL

- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL

- Pasta Villa Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL

- 800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL

- Cem Yeşil Kırma Zeytin 115 TL

- İnci Siyah Zeytin 169 TL

- Hasata Niğde Kiraz Barbunya 47,50 TL

- Gesaş Pekmez 380 g 39,75 TL

- Gesaş Tahin 300 g 39,75 TL

- İpek Köy Domates Salçası 1650 g 84,50 TL

- Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g 295 TL

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BİM 18-21 MAR 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e para sayma makinesi geliyor! - Resim: 4

BİM 21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

- TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

- Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL

- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

- Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL

- Nautica Bluetooth Speaker 699 TL

- Para Sayma Makinesi 2.250 TL

- Mercusys Menzil Genişletici 499 TL

- 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL

- Evye Borusu 199 TL

- DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL

- 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL

- 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL

- 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL

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