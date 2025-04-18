BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kickscooter geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği 18 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 18 Nisan 2025 tarihinde BİM'de elektrikli düdüklü tencereden kickscootera, klimadan kablosuz klavyeye, davlumbazdan ocağa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çay makinesi, mutfak gereçleri, nevresim seti, çok amaçlı dolap, ayakkabılık, çocuk valiz ve pek çok oyuncak çeşidinde de indirim var. İşte 18 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL
- Segway Ninebot E2 Plus Kickscooter 13.990 TL
- Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL
- Polosmart Soundbar Speaker 649 TL
- TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL
BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL
- Onvo Inox Tost Makinesi 2.150 TL
- Kumtel Mini Fırın 1.590 TL
- Range Çay Makinesi 899 TL
- Philips Doğrayıcı 1.450 TL
- Pirantech Kablolu Dikey Süpürge 1.090 TL
- Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL
- Heifer Çubuk Blender 799 TL
- Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 95 TL
BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL
- Güral 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL
- Güral Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 359 TL
- Bonera Emaye Kızartma Tavası 429 TL
- Bonera Emaye Koçerol 279 TL
- Keramika Joker Kupa 3'lü 219 TL
- Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL
- Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL
- Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL
- Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL
- Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL
BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL
- 4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL
- Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL
- Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL
- Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL
- Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL
- 3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL
- Küre Buz Kabı 21,50 TL
- Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 34,50 TL
- Bölmeli Çay Kutusu 99 TL
- Yuvarlak Tepsi 79 TL