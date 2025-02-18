BİM 18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: BİM'de Hangi Ürünler İndirime Giriyor?
Merakla beklenen BİM 18 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de makarnadan pirince, nohuttan yağa, sirkeden helvaya birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Bunun yanında; toz deterjan, yumuşatıcı, bebek bezi, bulaşık makinesi kapsülü, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde de indirim var. İşte 18 Şubat 2025 tarihi itibarıyla BİM'de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...
BİM 18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Metro 4x36 g 32 TL
- Albeni 4x40 g 36,50
- Çokokrem 1500 g 239 TL
- Kuruyemişli & Bitter Çikolatalı Meyve Bar 35 g 37,50 TL
- Karam Gurme 3x50 g 49 TL
- Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 g 44,50 TL
- Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Browni Kek 108 g 45 TL
- Sütlü Bar 3x30 g 68,50 TL
- Sarelle Duo 350 g 87 TL
- Cappuccino 25 gr x 20 + bardak set Cafe Crown 129 TL
- Coffee Mate Nestle Kahve Beyazlatıcısı 625 g 119 TL
BİM 18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g 195 TL
- Cem Çizik Yeşil Zeytin 291-350 adet/ kg 109,50 TL
- Sinangil Alpa Buğday Unu 10 kg 167,50 TL
- Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 95 TL
- Saban Nohut 2,5 kg 119 TL
- Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 215 TL
- Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 52,50 TL
- Hüner Mısır Yağı 5 L 279 TL
- Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 g 47,50 TL
- Lokman Çilek Reçeli 1000 g 69,50 TL
- İnci Tahin 1000 g 125 TL
- Tariş Harnup Pekmezi 1300 g 119 TL
BİM 18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Omo Active Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 Kg 365 TL
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 149 TL
- Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 145 TL
- Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 61,50 TL
- Hyper Hypo Köpük Çamaşır Suyu 38,50 TL
- Doa Lavabo Açıcı Jel 41,50 TL
- Doa Arap Sabunu 1000 ml 41,50 TL
- Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL
- Wells Kağıt Havlu 6'lı 45 TL
- Wells Tuvalet Kağıdı 12'li 55 TL
- Asperox Sparx Diamond 60'lı Bulaşık Makinesi Kapsül 239 TL
- Listerine Ağız Bakım Suyu Alkolsüz 65 TL