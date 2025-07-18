BİM 18 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e mini buzdolabı geliyor!
İlgiyle takip edilen BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM 18 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu'nda mini buzdolabı, semaver, süpürge, cep telefonu, çelik termos, üflemeli saç şekillendirme seti, tencere, mutfak gereçleri gibi pek çok ürün yer aldı. Peki, BİM 18 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu'nda başka hangi ürünler indirimde?
BİM 18 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün BİM'de teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine, offroad atv'den piknik çantasına, oyuncaktan pikeye kadar birçok ürün indirimde olacak. Peki, başka hangi ürünler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak?
İşte BİM 18 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 18 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- KUBA MX220 180CC OFFROAD ATV 89.000 TL
- Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL
- Philips Süpürge 5.490 TL
- Tecno Spark 10 PRO Cep Telefonu 7.990 TL
- Homend Functionall Mutfak Robotu 1.990 TL
- Polosmart Party Hoparlör 1.290 TL
- Axen 32' Android 14 Smart Led Tv 5.490 TL
BİM 18 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL
- Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL
- Hikaye Kitapları 45 TL
- Oyuncak Güzellik Çantası 159 TL
BİM 18 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.999 TL
- Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL
- Nordica Retro Tıraş Makinesi 199 TL
- Led Işıklı Ayna 249 TL
- El ve Ayak Bakım Seti 249 TL
- Erkek Vücut Bakım Cihazı 399 TL