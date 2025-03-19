  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oyun bilgisayarı geliyor!

BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oyun bilgisayarı geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 19-21 Mart Aktüel Kataloğu yayımlandı. 19-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de oyun bilgisayarından kalın teker elektrikli bisiklete, cep telefonundan para sayma makinesine, mikrodalga fırından miksere, ekmek kızartma makinesinden tavaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; yemek takımı, borcam, nevresim, oyuncak gibi pek çok üründe de indirim var. İşte 19-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oyun bilgisayarı geliyor! - Resim: 1

BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- TULPAR TD3 V1.10.1.2 Masaüstü Oyuncu Bilgisayarı 39.950 TL

- TULPAR T6 V.2.5 Oyun bilgisayarı 64.250 TL

- ABRA A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı 36.250 TL

1 | 8
BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oyun bilgisayarı geliyor! - Resim: 2

BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

- TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

- Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL

- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

- Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL

- Nautica Bluetooth Speaker 699 TL

- Para Sayma Makinesi 2.250 TL

- Mercusys Menzil Genişletici 499 TL

- 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL

- Evye Borusu 199 TL

- DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL

- 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL

- 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL

- 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL

2 | 8
BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oyun bilgisayarı geliyor! - Resim: 3

BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

- Kumtel İnverter Mikrodalga Fırın 1.990 TL

- Kumtel Vakum Makinesi 999 TL

- Homend Stand Mikser 4.250 TL

- Homend Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

- Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL

- Keysmart Rey 90105 Mini Buzdolabı 5.490 TL

- Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

- Heifer Hyper Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL

- Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

- Philips Su Isıtıcı 999 TL

- Philips Doğrayıcı 1.450 TL

- Kumtel Banyo Baskül Dijital Cam Tartı 239 TL

- Kumtel Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL

- Heifer Mini Blender Set 1.190 TL

- Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 319 TL

3 | 8
BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oyun bilgisayarı geliyor! - Resim: 4

BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

 Çelik Tepsi 299 TL

- Kare Saklama Kabı Seti 3x750 ml 35 TL

- Kulplu Badya Seti 69,50 TL

- Matara 530 ml 99 TL

- Seyahat Ürünleri 18,50 TL

- Güveç Tencere 109 TL

- Bıçak Seti 199 TL

- Tefal Manuel Rondo 500 ml 599 TL

- Tefal Şef Bıçağı 349 TL

- Tefal Wok Tava 679 TL

- Tefal Simplicty Tava 649 TL

- Tefal Santoku Bıçağı 279 TL

- Banyo Seti 299 TL

- Tekerlekli Organizer 129 TL

- Ayakkabılık 199 TL

- Çekmeceli Komodin 529 TL

- Ütü Masası 699 TL

- Kurutmalık 549 TL

- Cam Banyo Gider Kapağı 39 TL

4 | 8