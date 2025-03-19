BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e oyun bilgisayarı geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 19-21 Mart Aktüel Kataloğu yayımlandı. 19-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de oyun bilgisayarından kalın teker elektrikli bisiklete, cep telefonundan para sayma makinesine, mikrodalga fırından miksere, ekmek kızartma makinesinden tavaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; yemek takımı, borcam, nevresim, oyuncak gibi pek çok üründe de indirim var. İşte 19-21 Mart 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TULPAR TD3 V1.10.1.2 Masaüstü Oyuncu Bilgisayarı 39.950 TL
- TULPAR T6 V.2.5 Oyun bilgisayarı 64.250 TL
- ABRA A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı 36.250 TL
BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
- TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
- Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL
- Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL
- Nautica Bluetooth Speaker 699 TL
- Para Sayma Makinesi 2.250 TL
- Mercusys Menzil Genişletici 499 TL
- 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL
- Evye Borusu 199 TL
- DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL
- 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL
- 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL
- 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL
BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
- Kumtel İnverter Mikrodalga Fırın 1.990 TL
- Kumtel Vakum Makinesi 999 TL
- Homend Stand Mikser 4.250 TL
- Homend Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
- Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL
- Keysmart Rey 90105 Mini Buzdolabı 5.490 TL
- Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
- Heifer Hyper Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL
- Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
- Philips Su Isıtıcı 999 TL
- Philips Doğrayıcı 1.450 TL
- Kumtel Banyo Baskül Dijital Cam Tartı 239 TL
- Kumtel Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.190 TL
- Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 319 TL
BİM 19-21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Çelik Tepsi 299 TL
- Kare Saklama Kabı Seti 3x750 ml 35 TL
- Kulplu Badya Seti 69,50 TL
- Matara 530 ml 99 TL
- Seyahat Ürünleri 18,50 TL
- Güveç Tencere 109 TL
- Bıçak Seti 199 TL
- Tefal Manuel Rondo 500 ml 599 TL
- Tefal Şef Bıçağı 349 TL
- Tefal Wok Tava 679 TL
- Tefal Simplicty Tava 649 TL
- Tefal Santoku Bıçağı 279 TL
- Banyo Seti 299 TL
- Tekerlekli Organizer 129 TL
- Ayakkabılık 199 TL
- Çekmeceli Komodin 529 TL
- Ütü Masası 699 TL
- Kurutmalık 549 TL
- Cam Banyo Gider Kapağı 39 TL