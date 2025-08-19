BİM 19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: Hangi ürünler indirimde?
İlgiyle takip edilen BİM 19 Ağustos Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bugün BİM'de dana döner, piliç sucuk, yöresel peynir çeşitleri, yoğurt, toz deterjan, bebek bezi, şampuan gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
İşte BİM 19 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu...
- Torku Süt 26.75 TL
- Sarp Et Dana Döner 235 TL
- Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 169.50 TL
- Dana Macar Salam 42.50 TL
- Rinso Toz Deterjan 275 TL
- Agu Baby Bebek Bezi 235 TL
- Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü 185 TL
- Pofu Kağıt Havlu 95 TL
- Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL
- Komili Şampuan 85 TL
- Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL
- Ton Balığı 79 TL
- Cem Siyah Zeytin 175 TL
- Wasa Gevrek Ekmek Çeşitleri 69 TL
- Kemal Kükrer Sirke Çeşitleri 69 TL
- Geleneksel Reçel Çeşitleri 75 TL