BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katı meyve sıkacağı geliyor!
Merakla beklenen BİM 19 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bugün BİM'de para sayma makinesinden saç şekillendirme ve kurutma setine, televizyondan gaming klavyeye, ayakkabılıktan çift taraflı ahşap yazı tahtasına, valiz çeşitlerinden dolap düzenleyiciye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirimli?
BİM 19 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 19 Eylül 2025 tarihinde BİM'de madeni para sayma makinesi, tencere seti, çaydanlık, boyun sıkılaştırıcı masaj aleti, elektronik oje tırnak kurutucu, süpürge, katı meyve sıkacağı, dikiş makinesi gibi pek çok üründe indirim var.
Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek? İşte BİM 19 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
- Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge 6.990 TL
- Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
- Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.690 TL
- Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
- Kumtel Mini Dikiş El Makinesi 199 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.490 TL
BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
- Para Sayma Makinesi 2.750 TL
- Madenİ Para Sayma Makinesi 5.750 TL
- Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.900 TL
- Manikür Pedikür Set 249 TL
- RGB Kablolu Gaming Klavye 399 TL
- Siyah Nokta Temizleyici 229 TL
- Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti 499 TL
- Led Işıklı Cımbız 99 TL
- Makyaj Fırçası Temizleme 299 TL
BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kuklalı Keçeli Kitaplar 159 TL
- Sesli Kitap Serisi 149 TL
- Çiftlik Dünyası Traktör 139 TL
- Eğlenceli Soft Atış Oyuncağı 199 TL
BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.599 TL
- Ayaklı Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 799 TL
- Renkli Ambalaj Lastiği 35 TL
BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- ABS Valiz Küçük Boy 579 TL
- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL
- Mega Hurç 80 TL
- Akardiyon Maxi 29 TL
- Tava Koruma Aparatı 3'lü 25 TL
BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bambu Kapaklı Renkli Cam Sürahi 329 TL
- Bambu Tablalı Çerezlik 299 TL
- Kilitli Saklama Kabı 169 TL
- Altın Rimli Cam Kase 89 TL
BİM 19 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tek Fiyat Plastik Ürünler 27 TL
- Aşure Tenceresi 799 TL
- Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.199 TL
- English Home Dekorlu Emaye Çaydanlık 999 TL