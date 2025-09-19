BİM 19 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 19 Eylül 2025 tarihinde BİM'de madeni para sayma makinesi, tencere seti, çaydanlık, boyun sıkılaştırıcı masaj aleti, elektronik oje tırnak kurutucu, süpürge, katı meyve sıkacağı, dikiş makinesi gibi pek çok üründe indirim var.

Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek? İşte BİM 19 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...