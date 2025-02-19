BİM 19 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: BİM'e Nofrost Buzdolabı Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 19 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de 19 Şubat 2025 itibarıyla nofrost buzdolabından çamaşır makinesine, bulaşık makinesinden kurutma makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Kuştüyü süngerli tek kişilik yatak, torba yaylı çift kişilik yatak gibi ürünlerde de indirim var. İşte 19 Şubat 2025 tarihinde BİM'de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...
BİM 19 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 490 NFS 20.990 TL
- Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 430 NFE 16.990 TL
- Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 11.990 TL
- Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 11.390 TL
- Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 9.290 TL
- Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM 10.990 TL
- Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY CMS 12.790 TL
- Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
BİM 19 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL
- Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL
- Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL
- Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL
- Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL