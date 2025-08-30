BİM 2-5 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e buhar kazanlı ütü geliyor!
İlgiyle takip edilen BİM 2-5 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 2-5 Eylül 2025 tarihlerinde BİM'de süpürge, buhar kazanlı ütü, ekmek kızartma makinesi, su ısıtıcı, doğrayıcı, yüz ve boyun bakım cihazı gibi pek çok üründe indirim var. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
Merakla beklenen BİM 2-5 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı. Belirtilen tarihlerde BİM'de mini tıraş makinesi, ışıklı oje kurutucu, televizyon, cep telefonu, oyuncak ve pek çok gıda ile temizlik ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, 3-5 Eylül 2025 tarihlerinde BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek? İşte BİM 2-5 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 2 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 299 TL
- Naturalove Bubble Görünümlü Makyaj Çantası 129 TL
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 284.50 TL
- Solo Bambu Kağıt Havlu 168.50 TL
- Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 145 TL
BİM 2 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Banvit Piliç Hamburger 125 TL
- Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 259 TL
- İçim Çilekli Kefir 65 TL
- İçim Tam Yağlı Yoğurt 3 kg 129 TL
BİM 2 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 215 TL
- Dimes %100 Meyve Suyu Çeşitleri 12.50 TL
- Nutova Kabak Çekirdeği 62.50 TL
- Krispi Pops Mısır Çerezi 14 TL
BİM 5 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Senna 65 İnç Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL
- Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL
- Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL
- Led Yazı Tahtası 549 TL
- Gece Lambası 65 TL
BİM 5 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
- Philips Süpürge 5.490 TL
- Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
- Su Isıtıcı 999 TL
- Philips Doğrayıcı 1.490 TL
- Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL
BİM 5 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Salata Tabağı 125 TL
- 7 Parça Çerezlik 279 TL
- Kedi Figürlü Kupa 209 TL
- Ahşap Standlı Yağlık Seti 165 TL
BİM 5 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Chef's Sütlük 189 TL
- Chef's Karnıyarık Tenceresi 439 TL
- Krep Tava 229 TL
- Rendeli Saklama Kabı 199 TL
- Tava 289 TL
- Çelik Sefer Tası 309 TL
BİM 5 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL
- Oyuncak Arabalar 389 TL
- İlk Alfabe Kitabım Seti 199 TL
- Çantalı Blok Seti 399 TL
BİM 5 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL
- Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL
- Kadın Eşofman Altı 299 TL
- Saç Kurutma Beresi 79 TL