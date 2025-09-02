BİM 2 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
BİM 2 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 2 Eylül 2025 tarihinde BİM'de piliç hamburger, pizza tost, dana döner, yoğurt ve pek çok gıda ile temizlik ürününde indirim var. BİM'de bugün başka hangi ürünler indirime girecek? İşte BİM 2 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 2 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL
- Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 9 kg 299 TL
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 284.50 TL
- Solo Bambu Kağıt Havlu 168.50 TL
- Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 145 TL
- Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 4 kg 89 TL
- Golden Rose Far Paleti 219 TL
- Golden Rose Lip Gloss 119 TL
- Erpiliç Bütün Piliç 1 KG 54.90 TL
- İçim Tam Yağlı Yoğurt 3 KG 129 TL
- Beşler Dana Döner 139 TL
- Banvit Piliç Hamburger 125 TL
- Superfresh Pizza Tost 55 TL
- Pek Food Milföy Hamuru 89 TL
- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 215 TL
- Rixy Mısır Çerezi 34 TL
- Patito Patates Cipsi 29.50 TL
- Ülker Çokomel 59 TL
- Krispi Pops Mısır Çerezi 14 TL