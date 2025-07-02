BİM 2 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Gokart Pro geliyor!
2 Temmuz 2025 itibarıyla BİM mağazalarında farklı kategorilerde birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. Gokart pro, dengeleyici scooter, mutfak masası takımı, monitör ve koltuk sehpası kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.
BİM’in 2 Temmuz 2025 aktüel kataloğunda gokart pro, dengeleyici scooter, mutfak masası takımı, monitör ve koltuk sehpası gibi farklı kategorilerden birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
İşte BİM 2 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 2 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ninebot Gokart Pro 119.000 TL
- Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL
- Mutfak Masa Takımı 8.999 TL
- Yemek Masası Takımı 17.000 TL
- 27 İnç Ips Ekran FHD Monitör 4.990 TL
- 24 İnç Ips Ekran FHD Monitör 3.990 TL
- Orta Sehpa Çam 1.499 TL
- Koltuk Sehpası C Sehpa Çam 1.149 TL
- Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL