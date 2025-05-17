BİM 20-23 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Off-Road ATV geliyor!
Merakla beklenen BİM 20-23 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 20-23 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de şişme bottan taşınabilir plaj çadırına, deniz yatağından, şişme havuza, bisikletten güneş gözlüğüne kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 20-23 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 20-23 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de katlanır yataklı koltuk, motorlu bisiklet, tekerlekli raf ünitesi, off road atv, motosiklet, elektrikli scooter, kablosuz kulaklık, televizyon ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 0-23 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Maret Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- İçim Tam Yağlı Ayran 2 Litre 59 TL
- Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 87,50 TL
- Banvit Piliç Baget 69.90 TL
- Namet Dana Kangal Sucuk 199,50 TL
- Namet Soslu Dana Döner 129 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279,50 TL
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL
- Banvit Piliç Çıtır Kanat 179 TL
BİM 20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 175 TL
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 gr 199 TL
- Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 24,75 TL
- Pastavilla Makarna Çeşitleri 24,50 TL
- Filiz Sebzeli Burgu Makarna 22,75 TL
- Pek Food Burgu Erişte 32,50 TL
- Tada Mısır Konservesi 15 TL
- Efsane Tam Buğday Un 2 kg 49,50 TL
- Birma Paket Margarin 4x250 gr 67,50 TL
- Lokman Reçel Çeşitleri 77,50 TL
- Tat Bezelye 27,50 TL
- Çiçek Acı Biber Sosu 28,50 TL
BİM 20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Krema Fiskobirlik 800 gr 95 TL
- Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 39,50 TL
- Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 84,50 TL
- Party Deniz Tuzlu Tortilla Mısır Cipsi 19,50 TL
- Dido Ülker Paket 3x35 gr 48 TL
- Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı Mevsim Yeşillikli Kraker 27,50 TL
- Milka Kakao Kremalı Bisküvi 99 TL
- Kek Kinder Pingui Çikolata Kaplı Sütlü Kek 4x30 gr 56 TL
- Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 29,50 TL
- Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 124,50 TL
- Seksüt Soğuk Kahve Çeşitleri 35 TL